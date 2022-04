Radovanovic rettet SK Asten einen Zähler: Kronstorf erneut sieglos!

Details Sonntag, 03. April 2022 18:46

Der SK Asten gastierte am gestrigen Samstagnachmittag beim SC Kronstorf. Die Hausherren waren durchaus noch in der Bringschuld, im Hinspiel hatte es nämlich eine 3:1-Klatsche beim Tabellenvorletzten gegeben. Bei schwierigen Witterungs- und Platzverhältnissen gelang dies jedoch nur bedingt, die Kontrahenten trennten sich letztendlich in einer umkämpften Partie mit 2:2-Unentschieden.

Offener Schlagabtausch - Asten trifft, Kronstorf antwortet

Trotz der suboptimalen Rahmenbedingungen und des plötzlich eingetretenen Schneefalls in Oberösterreich entwickelte sich die Partie zwischen dem SC Kronstorf und dem SK Asten zu einem munteren Schlagabtausch. Die im Vorfeld leicht favorisierten Hausherren verzeichneten dabei zwar ein leichtes Chancenplus, mussten jedoch den ersten Treffer einstecken. In Minute 37 geht ein Klärversuch der Kronstorfer Hintermannschaft schief, Emrah Yaman nutzt diesen eiskalt und köpft aus kurzer Distanz ins Tor. Sichtlich unbeeindruckt machten die Hausherren da weiter, wo sie aufgehört hatten und kamen binnen weniger Minuten mehrere Male brandgefährlich vor das Gästegehäuse. Folgerichtig fiel auch nur exakt zwei Minuten später bereits der Ausgleich. Martin Bruckmayr wurde ideal in Szene gesetzt, stolperte zwar im 1-gegen-1 gegen Asten-Torhüter Manuel Moser, brachte die Kugel aber im zweiten Anlauf im Tor unter.

Kronstorf gelingt Traumstart

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich munter weiter, beide Mannschaften hatten wohl an diesem Tag ihre Qualitäten in der Offensive, während man in der Defensive immer wieder haarsträubende Fehler sah. Einer besonders ärgerlicher Fehler geschah direkt nach Wiederanpfiff: Ecke Kronstorf, Asten-Keeper Moser verschätzt sich und verfehlt das Spielgerät - leichtes Spiel für den dahinter lauernden Andreas Biro, der folglich ins leere Tor köpft - 2:1 für die Gastgeber (47.). Dieser Treffer sorgte dafür, dass sich die Schützlinge von Stefan Auer vermehrt nach vorne orientierten und mehr riskierten. Die Hausherren konnten die daraus im letzten Drittel resultierenden Räume nicht entscheidend nutzen und vergaben auch die ein oder andere Chance auf die Vorentscheidung. So kam es, wie es kommen musste: Marco Radovanovic stand nach einer Hereingabe goldrichtig und nickte zum Ausgleich ein (76.). Dabei blieb es auch, der SK Asten und der SC Kronstorf teilten sich die Punkte.

Als Nächstes steht für den SC Kronstorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen die SK Amateure Steyr. Der SK Kornspitz Asten empfängt parallel die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Mario Mittendorfer (Trainer SC Kronstorf):

„Summa summarum muss man sagen, dass ein Sieg für uns aufgrund der Chancen auf das 3:1 ein bisschen gerechter gewesen wäre. Man kann sich aber auch über das 2:2 nicht beschweren, das ist nicht ganz unverdient - so ehrlich muss man sein."

Die Besten:

SC Kronstorf: Martin Bruckmayr (LM)

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – SK Kornspitz Asten, 2:2 (1:1)

76 Marco Radovanovic 2:2

47 Andreas Biro 2:1

39 Martin Bruckmayr 1:1

37 Emrah Yaman 0:1