Drei Ausschlüsse, späte Tore - vogelwildes Derby zwischen Garsten und Aschach endet Remis!

Details Montag, 04. April 2022 19:29

Das Derbys ihre eigenen Gesetze schreiben, ist weitesgehend bekannt. So war es auch am gestrigen Sonntagnachmittag, als der SV Garsten beim FC Aschach/Steyr gastierte. Die Rollenverteilung war im Vorfeld mehr als eindeutig, die Erwartungen an die Gäste aus Garsten waren dementsprechend hoch - man gastierte schließlich als Drittplatzierter beim Schlusslicht. Am Ende gelang es den Garstnern gerade noch, ein Debakel abzuwenden und 2:2-Unentschieden zu spielen.

Außenseiter geht in Führung und schwächt sich selbst

Knapp 200 Zuschauer hatten sich in der Aschach Arena eingefunden und sahen direkt in Minute 25 das erste Tor. Winterneuzugang Csaba Nyeste markierte die frühe Führung für den Underdog mit einem satten Weitschuss. Kurz nach dem Führungstreffer wurde es zum ersten Mal hitzig in diesem Derby: zuerst sieht Amaro Becirovic gelb für unsportliches Verhalten und fliegt nur zwei Minuten später nach Foul mit gelb-rot vom Platz (29.). Man merkte wenig von der Überzahl auf Seiten der Gäste, Garsten schaffte es nicht die Überzahl gekonnt auszuspielen. Da weder dezimierte Aschacher die Führung ausbauen konnten, noch klar-favorisierte Garstner den Ausgleich schafften, ging es mit einem Stand von 1:0 aus Sicht des FC Aschach in die Kabinen.

Garsten gleicht im 10-gegen-9 aus

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich munter weiter und die Fans mussten nicht lange auf den nächsten Aufreger warten. Doppelt bitter wurde es für Paul Weber, der in Minute 55 ebenso mit gelb-rot vom Platz flog und zugleich einen Elfmeter verschuldete. Den fälligen Strafstoß verwandelte Volkan Gencer und erhöhte auf 2:0 für die Hausherren. Nach einer erneuten Drangphase der Elf von Pascal Stöger kam es erneut knüppeldick: unsportliches Verhalten von Lukas Sonnleitner, zum dritten Mal an diesem Tag greift Referee Philipp Wenigwieser zum gelb-roten Karton und schickt den dritten Akteur vorzeitig vom Feld (81.). Garsten machte es diesmal besser und nutzte die Überzahl schamlos aus. Aus der auf den Platzverweis folgenden Aktion gelingt der Mayr-Elf direkt der Anschlusstreffer durch Hannes Greinöcker, ehe der eingewechselte Lukas Brunner eine herrliche Aktion in das 2:2 ummünzte und den Endstand einer ereignisreichen Partie herbeiführte.

Weiter geht es für Aschach/Steyr am kommenden Sonntag daheim gegen die Union Ried in der Riedmark. Für den SV Garsten steht am gleichen Tag ein Duell mit der ASKÖ Oedt 1b an.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Wir sind noch nicht so richtig in Schwung. Aufgrund unserer Umbauarbeiten mussten wir in der Vorbereitung auf drei verschiedenen Anlagen trainieren. Die letzten zwei Wochen konnten wir nur auf einem 25m-Streifen trainieren und diese Woche konnten wir schon auf zwei Großtore spielen. Das ist nicht unwesentlich nach drei-monatiger Vorbereitung und sicher ein Mitgrund für unsere Anlaufschwierigkeiten."

Bezirksliga Ost: FC Aschach an der Steyr – SV Garsten, 2:2 (1:0)

84 Lukas Brunner 2:2

81 Hannes Greinöcker 2:1

55 Volkan Gencer 2:0

25 Csaba Nyeste 1:0