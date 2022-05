Dietachmair-Doppelpack! Schiedlberg entführt elementaren Dreier aus Ried/Rmk.!

Details Samstag, 28. Mai 2022 23:29

Durch ein 2:0 holte sich die Union Freller Dach Schiedlberg drei Punkte bei der Union Ried in der Riedmark. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich der Union Schiedlberg beugen mussten. Im Hinspiel hatte die Union Ried/Rmk. bei den Gästen die volle Punktzahl eingefahren (2:1).

Dietachmair zwei Mal vom Punkt

Schiedlberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Dietachmair traf in der dritten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Union Freller Dach Schiedlberg einen knappen Vorsprung herausgespielt. Nach dem Seitenwechsel wurde es hitzig: Erst sah Schiedlbergs Dominik Haslehner wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte und musste das Feld vorzeitig verlassen, ehe auch Manuel Höller, Torhüter der Hausherren, wegen einem rüden Foulspiel im Strafraum den roten Karton sah. Dietachmair trat somit zum zweiten Mal vom Punkt an und versenkte das Spielgerät eiskalt im Gehäuse (56.). Am Ende punktete Schiedlberg dreifach bei Ried/Rdmk.

Zahlen und Fakten

Kurz vor Saisonende belegt die Union Ried in der Riedmark mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Heimmannschaft die dritte Pleite am Stück.

In der Schlussphase der Saison befindet sich die Union Freller Dach Schiedlberg in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Union Schiedlberg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Schiedlberg nur vier Zähler.

Das nächste Spiel der Union Ried/Rmk. findet am 06.06.2022 bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden statt, die Union Freller Dach Schiedlberg empfängt am selben Tag den Ennser Sportklub.

Bezirksliga Ost: Union Ried in der Riedmark – Union Freller Dach Schiedlberg, 0:2 (0:1)

56 Sebastian Dietachmair 0:2

3 Sebastian Dietachmair 0:1