Union Ried/Rmk. bricht bei Union Leonding ein: Fuchsjäger-Elf fährt deutlichen Sieg ein!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 18:52

Bei der Union Carlovers Leonding gab es für die Union Ried in der Riedmark nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Die Union Leonding erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Mannen von Markus Fuchsjäger zeigten damit eine starke Reaktion auf die Pleite gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

Salkic-Doppelpack ebnet Weg für Leonding-Sieg

Edis Salkic ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für die Heimmannschaft. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die U. Leonding mit einer Führung in die Kabine ging. Salkic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Für das 3:0 der Union Carlovers Leonding sorgte Fabijan Grubesa, der in Minute 70 zur Stelle war. Hasan Yanal stellte schließlich per Elfmeter in der 80. Minute den 4:0-Sieg für die Union Leonding sicher. Am Ende kam die U. Leonding gegen die Union Ried/Rmk. zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Bei der Union Carlovers Leonding präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Mit dem Zu-null-Sieg festigte die Union Leonding die Position im oberen Tabellendrittel. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der U. Leonding.

Ried/Rdmk. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat die Union Ried in der Riedmark derzeit auf dem Konto.

Die Union Carlovers Leonding tritt am kommenden Mittwoch beim SC St. Valentin an, die Union Ried/Rmk. empfängt am selben Tag die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Ried in der Riedmark, 4:0 (1:0)

80 Hasan Yanal 4:0

70 Fabijan Grubesa 3:0

53 Edis Salkic 2:0

27 Edis Salkic 1:0