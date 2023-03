SV Garsten eröffnet neue Sportstätte mit wichtigem Sieg

Details Sonntag, 19. März 2023 20:56

Die ASKÖ Doppl-Hart konnte dem SV Garsten nicht viel entgegensetzen und verlor das gestrige Spiel mit 1:4. Auf dem Papier ging der SV Garsten als Favorit ins Spiel gegen Doppl-Hart – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Garstner hatten das Hinspiel ebenso gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74 mit 3:1 gewonnen.

Weber und Aselwimmer treffen doppelt

Paul Josef Weber brachte den SV Garsten per Kopf in der zwölften Spielminute in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Patrick Aselwimmer nach Vorarbeit von Felix Bogner den Vorsprung des Heimteams. Milos Jotanovic ließ sich in der 33. Minute nach Flanke vom umtriebigen Andreas Zürnsack nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die ASKÖ Doppl-Hart. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Aselwimmer mit einem gefühlvollen Kopfball Doppl-Keeper Sallinger überhob und seinen zweiten Treffer nachlegte (43.). Mit der Führung für den SV Garsten ging es in die Kabine. Weber schraubte das Ergebnis in der 57. Minute abermals via Kopfball mit dem 4:1 für den SV Garsten in die Höhe. Am Ende behielt der SV Garsten gegen Doppl-Hart die Oberhand.

Zahlen und Fakten

Nach 14 absolvierten Spielen stockte der SV Garsten sein Punktekonto bereits auf 26 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Garsten ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 13 Gegentore zugelassen hat. Nur zweimal gab sich der SV Garsten bisher geschlagen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei der ASKÖ Doppl-Hart 74. Die mittlerweile 34 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Stärke der ASKÖ Doppl-Hart liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. Doppl-Hart verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich der SV Garsten voll in der Spur. Die Formkurve der ASKÖ Doppl-Hart 74 dagegen zeigt nach unten.

Während der SV Garsten am kommenden Samstag die SPV Kematen-Piberbach/Rohr empfängt, bekommt es die ASKÖ Doppl-Hart am selben Tag mit dem SC St. Valentin zu tun.

Bezirksliga Ost: SV Garsten – ASKÖ Doppl-Hart 74, 4:1 (3:1)

57 Paul Josef Weber 4:1

43 Patrick Aselwimmer 3:1

33 Milos Jotanovic 2:1

14 Patrick Aselwimmer 2:0

12 Paul Josef Weber 1:0

