Furioser Derbysieg: SC Kronstorf bricht in St. Valentin ein

Details Montag, 20. März 2023 15:25

Der SC Kronstorf und der SC St. Valentin lieferten sich am gestrigen Sonntagnachmittag ein wahres Torfestival. Im Hinspiel hatten die Kronstorfer noch klar das Zepter an, holte man den Aufsteiger aus Niederösterreich gleich zu Beginn mit einer 3:0-Klatsche auf den Boden der Tatsachen. Seitdem hatte man seitens der blau-gelben aber nachhaltig gut gearbeitet, erntete man zum Frühjahrsauftakt in Form eines 5:2-Triumphes im Derby Früchte.

St. Valentin geht zwei Mal in Führung

Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Gschnaidtner verbuchte einen Traumstart in die Partie: Bereits nach zwei Minuten verlängerte Can Öncel den Ball in Richtung seines Coaches, der fackelte nicht lange und schloss zum 1:0 ab. In dieser Anfangsphase waren die Hausherren auch die bessere Mannschaft, kassierten in Minute 28 aber dennoch den bitteren Ausgleich. Ein misslungener Klärversuch der Valentiner Abwehr landete bei Alen Zuban, der dankend auf 1:1 stellte. Recht lange blieb es bei diesem Stand aber nicht. Can Öncel, der nächste Woche bereits 40 Jahre alt wird und noch immer kontinuierlich für den SC St. Valentin netzt, versetzte das Publikum mit einem satten Wietschuss ins Kreuzeck in Ekstase und brachte seinem Team die Halbzeitführung (31.).

Kronstorf gerät in der Schlussphase unter die Räder

Nach einer munteren ersten Hälfte brauchte es im zweiten Durchgang ein bisschen, bis die Zuschauer wieder Tore zu bejubeln bekamen. In der 71. Spielminute war es dann ein traumhafter Freistoß von Sebastian Madl aus etwa 30 Metern, der im Netz von St. Valentin einschlug. Doch auch auf diesen Ausgleich folgte eine prompte Antwort: Der älteste Mann am Platz hatte bereits getroffen, nun war der jüngste dran: Nach einer Flanke von Winter-Neuzugang Berkay Pala schraubte sich der 17-jährige Gabriel Sandner hoch und nickte zur erneuten Führung ein (75.). Die Gschnaidtner-Truppe machte auch relativ rasch den Sack zu, in Minute 81 konnte Kronstorf-Keeper Patrick Mittermayr einen Ball von Öncel nicht mehr von der Linie kratzen, das Schiedsrichtergespann entschied auf Tor - 4:2. Den Schlusspunkt der Partie setzte abermals der Spielertrainer mit einem gefühlvollen Lupfer und führte den 5:2-Endstand herbei.

Nächster Prüfstein für den SC St. Valentin ist die ASKÖ Doppl-Hart 74 (Samstag, 15:30 Uhr). Der SC Kronstorf misst sich am selben Tag mit der Union Carlovers Leonding (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Harald Leitner (Sektionsleiter SC St. Valentin):

„Erfreulich war, dass wir mit unserer jungen Mannschaft den nächsten Sieg einfahren konnten und unser jüngster, sowie ältester Spieler getroffen hat. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg, darauf wollen wir aufbauen und freuen uns auf die nächsten Aufgaben."

Die Besten: Sebastian Gschnaidtner (ST), Can Öncel (ZOM)

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – SC Kronstorf, 5:2 (2:1)

87 Sebastian Gschnaidtner 5:2

81 Can Öncel 4:2

75 Gabriel Sandner 3:2

71 Sebastian Madl 2:2

31 Can Öncel 2:1

28 Alen Zuban 1:1

2 Sebastian Gschnaidtner 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei