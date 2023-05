Last-Minute-Elfmeter verschossen: Union Ried/Riedmark verliert gegen Leonding

Details Samstag, 27. Mai 2023 12:10

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Union Leonding mit 2:1 gegen die Union Ried/Rmk. gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die U. Leonding. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Ried/Rdmk. geendet.

Bitteres Ende nach Kampf um Ausgleich

Gleich zu Spielbeginn traf die Union Carlovers Leonding zur frühen Führung (3.) – Julian Öllinger war einmal mehr in dieser Saison zur Stelle und markierte das wichtige 1:0 für die Gäste. Anu Khonsoongnoen erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 19 Minuten auf 2:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. So richtig turbulent wurde es dann in den Schlussminuten. In der 79. Minute erzielte erst Florian Wahl das 1:2 für die Union Ried in der Riedmark, ehe man in der letzten Minute der Partie auch die große Chance auf den Ausgleich vom Elfmeterpunkt hatte, diese jedoch kläglich vergab. Am Ende verbuchte die Union Leonding gegen das Heimteam einen Sieg.

Zahlen und Fakten

48 Gegentreffer hat die Union Ried/Rmk. mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bezirksliga Ost. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Ried/Rdmk. rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Im Angriff weist die Union Ried in der Riedmark deutliche Schwächen auf, was die nur 30 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der Union Ried/Rmk. bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Die U. Leonding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union Carlovers Leonding nun auf dem siebten Platz steht. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Union Leonding, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Ried/Rdmk. tritt am kommenden Samstag bei der Union Freller Dach Schiedlberg an, die U. Leonding empfängt am selben Tag die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Bezirksliga Ost: Union Ried in der Riedmark – Union Carlovers Leonding, 1:2 (0:2)

79 Florian Wahl 1:2

19 Anu Khonsoongnoen 0:2

3 Julian Öllinger 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei