Nach 0:3-Rückstand: Ennser SK schockt formlose SPV Kematen-Piberbach/Rohr und punktet

Details Samstag, 16. September 2023 21:06

Es ist das Sinnbild einer gehörigen Ergebniskrise: Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr führte am gestrigen Abend lange mit 3:0 und fuhr letzten Endes mit nur einem Punkt nach Hause. Dabei war man drauf und dran gegen einen bisher so starken Ennser Sportklub zu gewinnen und einem unerwarteten Negativlauf ein Ende zu setzen. Wie bereits geschildert wurde daraus aber nichts, aufgrund eines Gegentreffers in Minute 93 steht man nun nach dem Überraschungssieg vom SC Kronstorf in Bad Hall auf dem letzten Tabellenplatz.

Gäste erspielen sich komfortable Pausenführung

"In guten wie in schlechten Zeiten" zierte der Banner des mitgereisten Kematner-Fanklubs, der sah wie ihre Mannschaft einen starken Start hinlegte und nach sieben Minuten schon die Führung erzielen konnte. Nach einem schönen Spielzug fungierte Patrick Gruber als Vollstrecker und brachte den vermeintlichen Underdog in Führung. Die Heimischen zu Beginn noch garnicht in der Partie, auch wenn sich nur wenige Augenblicke nach dem frühen Rückschlag diese Situation ereignete: Josip Katusic lief frei auf SPV-Keeper Stefan Herbst zu, der kam aus seinem Kasten und räumte den Angreifer der Ennser ab – Herbst sah nur gelb und parierte den folgenden Freistoß von Muhamed Orascanin traumhaft. Mit fortschreitender Spieldauer kamen auch die Hausherren immer besser in die Partie und übernahmen in den Minuten vor der Pause auch endgültig das Kommando, dennoch jubelte letztendlich der Gegner. Nach einem Freistoß stieg Sebastian Hinterleitner hoch und köpfte zum 2:0 aus Sicht der Hintersteiner-Truppe ein (46.).

Verrückte Aufholjagd findet glückliches Happy-End

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel ereilte die Saric-Elf der nächste Nackenschlag: Nach einem Ballgewinn geht es der Ennser Hintermannschaft zu schnell und Rene Gumplmayr stellte auf 3:0 (48.). Folglich zeigte man aber Moral und gab trotz schlechter Ausgangslage nie auf, auch wenn einige Minuten ohne Torerfolg verstrichen. In Minute 64 fand dann ein Freistoß von Orascanin den Weg ins Tor, nur noch 1:3. Aus jenem Funken Hoffnung wusste man letztendlich auf spielerischer Ebene zu überzeugen, sodass nur neun Minuten später ein weiterer Treffer folgte. Diesmal war es ein abgefälschter Weitschuss von Stefan Taferner, der im Gästetor einschlug. Die Gefahrenzone der Kematner brannte nun lichterloh, in der 84. Spielminute konnte Keeper Herbst noch mit einer Glanztat den Ausgleich verhindern, musste in der dritten Minute der Nachspielzeit aber dennoch hinter sich greifen. Diesmal war es ein Freistoß von Valdrin Fejzaj, der wieder abgefälscht im Tor landete.

Enns tritt am Freitag, den 22.09.2023, um 20:00 Uhr, beim SV Garsten an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Kematen/Rohr die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Sportlicher Leiter Ennser Sportklub):

„Das war ein gewonnener Punkt für uns, nach einem 0:3 musst du erstmal wieder zurückkommen. Beide Seiten lieferten ein sehr gutes Match ab."

Die Besten: Pauschallob zweite Halbzeit

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 3:3 (0:2)

93 Valdrin Fejzaj 3:3

73 Stefan Taferner 2:3

64 Muhamed Orascanin 1:3

48 Rene Gumplmayr 0:3

46 Sebastian Hinterleitner 0:2

7 Patrick Gruber 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.