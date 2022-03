Juniors holen wichtigen Punkt im Abstiegskampf - Torloses Unentschieden im Nachtragsspiel gegen Neukirchen/Puchkirchen

Details Montag, 07. März 2022 20:56

In den letzten vier kalten Monaten hat vor allem wieder ein Thema die Nachrichten bestimmt. Corona. Nun soll es aber endlich wieder um das runde Leder gehen. Kurz vor dem Rückrundenstart der Bezirksliga Süd in zwei Wochen treffen die UVB Juniors im Nachtragsmatch der 12. Runde auf die Gäste aus Neukirchen/Puchkirchen. Beiden Teams konnte man noch etwas die Winterpause in den Knochen anmerken und somit endete das Spiel mit einem unspektakulären 0:0-Unentschieden!

Blitzangriff der Gäste

Rund 150 Zuschauer fanden sich an diesem winterlichen Samstagnachmittag im BLACK CREVICE-Stadion in Vöcklamarkt ein und mussten nicht lange warten, da klingelte es schon fast im Kasten der Heimelf. Keine 30 Sekunden waren gespielt, da war es Fabian Hirnschrott, der den ersten Angriff der Radujkovic-Elf fast im gegnerischen Gehäuse unterbrachte, aber hauchdünn verfehlte. Das war aber dann schon das Höchste der Gefühle in Halbzeit eins. Einzig allein Neukirchens Vinko Vina Svalina hatte kurz vor der Pause noch eine nennenswerte Möglichkeit, brachte aber das Spielgerät nicht an Juniors-Torhüter Alexander Mair vorbei. Somit bat Schiedsrichter Alen Puskaric nach 45 gespielten Minuten zum Pausentee.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Das Spielgeschehen in der zweite Hälfte änderte sich kaum. Die 1b der Regionalligamannschaft aus Vöcklamarkt wurde zwar etwas aktiver, kam aber über 2-3 Halbchancen nicht hinaus. Beide Mannschaften sah man die Wintermüdigkeit noch etwas an, vor allem im Mittelfeld sah man kaum schnelle Kombination. Kaum ein Angriff ging über mehrere Passstafetten, sondern man wählte, den kompakten Defensiven geschuldet, lieber den langen Ball. So tröpfelte die Partie vor sich hin und endete schlussendlich mit einem gerechten 0:0-Unentschieden für beide Seiten. Die Gäste haben am nächsten Wochenende spielfrei, währenddessen die Juniors gegen den möglichen Herbstmeister Union Gschwandt ihre zweite Nachtragspartie vor dem anschließenden Rückrundenauftakt ausspielen werden.



Gregor Disslbacher (Sektionsleiter Union Neukirchen/Puchkirchen)

,,Das Unentschieden geht für uns durchaus in Ordnung, auch wenn wir uns ein wenig mehr erhofft hätten. Beide Teams setzten auf eine kompakte Defensive, nach vorn ging kaum was, somit ist das 0:0 für beide Seiten verdient.“