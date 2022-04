ASKÖ Vorchdorf im Rausch! Hochverdienter 0:4-Sieg gegen Schlusslicht.

Details Sonntag, 10. April 2022 12:31

Der ASKÖ Vorchdorf traf an diesem Wochenende auf das angeschlagene Schlusslicht aus Buchkirchen, die zuletzt Anfang Oktober punkteten. Die Vorchdorfer währenddessen konnten letzte Woche, trotz Rückstand, wieder einen Dreier einfahren und sind weiterhin das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Süd. Auch in dieser Partie spiegelten sich die Unterschiede klar wider. Die Vorchdorfer holten einen verdienten Sieg und gewannen am Ende mit 0:4 (0:1).

Eigentor brachte Führung

Wobei die Buchkirchner anfangs noch gut dagegenhalten haben. Die rund 150 Zuschauer in der Union Buchkirchen Arena sahen von Beginn eine dominierende, aber noch recht einfallslose Huemer-Elf. Mit fortlaufender Spielzeit wurde der Druck der Gäste immer höher. In der 17. Minute ging man, wenn auch glücklich, verdient in Führung: Ein Ball von Wallmen klatschte an die Stange, jedoch anschließend so unglücklich auf den Rücken von Torhüter Silber, dass der Ball so den Weg ins Gehäuse fand. Nach dem Tor war der Knoten der Vorchdorfer wohl geplatzt, spielerisch konnte man sich ausgezeichnet durch den Strafraum der Buchkirchner kombinieren, von denen, bis auf ein paar Eckbällen in Folge, keine große Torgefahr ausging. Doch für Orosz wollte es heute einfach noch nicht funktionieren. Zweimal wurde er frei vor Silber bedient, doch der 21-jährige Keeper konnte vorerst Schlimmeres verhindern und Orosz mit starken Reflexen in seine Schranken weisen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte Vorchdorf noch einige Chancen, die man klar und definitiv zu leichtfertig vergab. So ging es mit 0:1 in die Kabinen!



Vorchdorf zeigte Qualitäten

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Viertlmayr ging es weiterhin nur in eine Richtung. Vorchdorf versuchte und spielte, das Schlusslicht währenddessen hielt mit allem was sie hatten dagegen, brach aber an den stets zunehmenden Druck des Tabellenführers früher oder später zusammen. Prielinger baute schließlich die Führung aus: Nach einem Freistoß köpfte dieser problemlos aus rund acht Metern ins lange Eck! Im Anschluss machten dann noch Rafajac mit einem Distanzschuss zum 0:3 und der perfekt freigespielte Joker Kronberger zum 0:4 den Deckel drauf und feierten am Ende einen souveränen und hochverdienten 0:4-Auswärtssieg in Buchkirchen. Somit bleibt der ASKÖ Vorchdorf weiterhin knapp vor Gschwandt, die im Parallelspiel mit 1:0 gegen Allhaming triumphierten. Der Kampf um die Landesliga geht in die nächste Runde!