Schlierbach bleibt im Aufstiegsrennen! 1:3-Sieg nach 1:0-Rückstand

Details Sonntag, 10. April 2022 12:23

Die Union Schlierbach hatte wohl in diesem Aufstiegsrennen keiner mehr am Schirm. Die Feichtl-Elf ist in der Rückrunde noch ohne Punktverlust und kann durch ihr Nachtragsspiel an Gschwandt und Vorchdorf heranrücken. Dadurch, dass beide direkten Duelle noch anstehen, ist in der Bezirksliga Süd noch nichts geklärt. Am Ende triumphierte abermals die Stifts-Gemeinde mit 1:3 gegen die UVB Juniors und holte den dritten Dreier im Frühjahr.

Ausgeglichene Partie in Halbzeit eins

Die rund 80 Zuschauer im Black Crevice - Stadion in Vöcklamarkt sahen an diesem windigen Samstagnachmittag zwei Mannschaften, die spielerisch gut in die Partie kamen. Man kombinierte sich über die Außen, als auch durch die Mitte, der letzte Pass in die gefährliche Zone wollte aber nicht gelingen. So wurde es lediglich über Schüsse außerhalb des Strafraums gefährlich und so entstand schließlich auch das 1:0 der Heimelf: Marius Lehner zog aus rund 20 Metern aus verdeckter Position ab und überraschte somit Keeper Maximilian Pilz. Das war die Führung der Heimelf! Schlierbach ließ sich aber nicht beirren und spielte wie auch schon gegen Frankenburg in Rückstand. In der 38. passierte es dann auf der Gegenseite: Spielertrainer Falko Feichtl wurde im Sechzehner regelwidrig von den Beinen geholt - Elfmeter Schlierbach! Jakob Rettenbach egalisierte die Führung der Juniors daraufhin. Kurz vor der Pause, zum psychologisch besten Moment, gelang den Schlierbachern dann noch die Partie zu drehen: Ein Pass im Aufbauspiel der Laganda-Elf wurde abgefangen und über vier Stationen in Windeseile durch Manuel Neubauer abgeschlossen. Konterspiel vom Feinsten!

Keine zehn Sekunden später beendete Schiedsrichter Yilmaz die erste Halbzeit.

Schlierbach überzeugte offensiv und defensiv

Nach Wiederanpfiff setzte die Feichtl-Elf vor allem auf eine stabile Defensive und ließ den Gegner kommen. Die Juniors taten sich sehr schwer, lediglich hohe Bälle von den Außen konnten eine gewisse Torgefahr ausstrahlen. Zeitweise drückte der Tabellendritte ziemlich hoch an und provozierte Fehler im Aufbauspiel. So in der 69. Minute: Ein Ball konnte nach einem Fehlerpass noch rechtzeitig zur Ecke geklärt werden. Die Ecke wurde zunächst noch verteidigt, der zweite Ball fand aber perfekt den Kopf von Sebastian Krammer. Dieser konnte an der ersten Stange aus rund sieben Metern problemlos einköpfen und den Sack mehr oder weniger zumachen. In der Folge kam nicht mehr viel von der Laganda-Elf, außer eben den besagten hohen Bällen, die ein gefundenes Fressen für die gut sortierte Feichtl-Elf waren. So plätscherte die Partie vor sich hin. Am Ende stand es 1:3 für die Angereisten aus der Stiftsgemeinde, die trotz Rückstand den wichtigen Dreier noch mitnehmen konnten.



Falko Feichtl (Trainer Union Schlierbach)

,,Wir haben gegen einen spielerisch sehr guten Gegner dagegengehalten und uns auch spielerisch zu den letzten Spielen steigern können.“