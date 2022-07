Bezirksliga Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Liam Schmuck (Allhaming/Weißkirchen 1b)

Endergebnis:

1. Liam Schmuck (Allhaming/Weißkirchen 1b / 14872 Stimmen)

2. Maximilian Dißlbacher-Fink (Neukirchen/V.-P. / 4721 Stimmen)

3. Lukas Hüttmaier (Vöcklamarkt Jrs. / 2334 Stimmen)

4. Moritz Gaugger (Vöcklamarkt Jrs. / 1496 Stimmen)

5. Markus Pruckner (Union Neuhofen / 1419 Stimmen)

6. Paul Maier (ASKÖ Vorchdorf / 1153 Stimmen)

7. Thomas Hornhuber (Union Schlierbach / 603 Stimmen)

8. Marco Kontschieder (ASKÖ Vorchdorf / 550 Stimmen)

9. Markus Leitner (UFC Attergau / 526 Stimmen)

10. Zvonimir Sirocic (Union Gschwandt / 296 Stimmen)