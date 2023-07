9 neue Kräfte und 11 Abgänge! Massiver Umbruch in Vorchdorf

Details Dienstag, 04. Juli 2023 16:27

In den vergangenen Jahren war die ASKÖ Vorchdorf stets im Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd präsent, in der abgelaufenen Saison reichte es für die Traunviertler aber nur zum siebenten Platz und einer Präsenz in der Mitte der Tabelle. "Natürlich wollten wir im Aufstiegskampf erneut ein kräftiges Wort mitreden und wieder ganz vorne mitmischen, haben aber schon im Herbst gesehen, dass es dieses Mal sehr schwer wird und im Winter die Weichen gestellt", erklärt Sportchef Peter Maier, der in der Sommerpause eine Menge Arbeit verrichten und den Kader mehr oder weniger neu aufstellen muss.

12 Unentschieden

Die Kicker aus dem Bezirk Gmunden feierten auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils vier Siege und mussten insgesamt nur sechs Niederlagen einstecken, mit nicht weniger als zwölf Unentschieden kam die ASKÖ aber nicht entscheidend vom Fleck. "Wie bereits erwähnt, hätten wir uns doch wesentlich mehr erwartet und sind demnach einigermaßen enttäuscht. Da uns vom Dritten aus Neuhofen nur vier Punkte trennen, wäre ein Podestplatz möglich gewesen. Doch zum einen haben wir aufgrund des bevorstehenden Umbruchs im Frühjahr Umstellungen vorgenommen, und zum anderen war am Schluss die Luft heraußen", spricht Maier die sechs sieglosen Spiele auf der Zielgeraden an. Obwohl nur fünf Mannschaften weniger Gegentore kassierten und lediglich vier Teams mehr Treffer bejubeln durften, landeten die Vorchdorfer im Niemandsland der Tabelle.

9 neue Kräfte und 11 Abgänge

Im Traunviertel wurde am gestrigen Montag die Vorbereitung in Angriff genommen, im ersten Testspiel ist am kommenden Freitag die TUS Kremsmünster der Gegner. Neo-Coach Christoph Götzendorfer, der seit dem Ende der kurzen Amtszeit von Roland Neunherz, der erst im Winter die Verantwortung übernommen hatte, das Zepter schwingt, fand beim Trainingsauftakt einen runderneuerten Kader vor. Mit Philipp Plojer (SPG Wels), Tobias und Dominik Raab (beide Gmunden), Nikolaus Kronberger (Bad Wimsbach), Kevin Prielinger, Kevin Schneider und Kevin Wallmen (alle Gschwandt), Valentin Kronberger (Ohlsdorf), Elvis Selishta (Gallspach) und Andi Selishta (Steinhaus) haben gleich zehn Akteure den Verein verlassen. Zudem hängt Gerald Rumpl die Schuhe an den Nagel. Mit Ivica Tokic und Jovica Jesic (beide Ohlsdorf), Stipo Sipura (Buchkirchen), Tobias Fellinger (Lambach), Jonas Traunbauer und Philip Karrer (beide Altmünster), Daniel Gasperlmair (Gmunden Juniors) und Florim Sulimani (Steinhaus) stehen acht neue Kräfte zur Verfügung. Zudem kehrt der talentierte Gregor Steiner nach einer Ausbildung in der Akademie Linz zu seinem Stammverein zurück. "Einen derartigen Umbruch habe ich noch nicht erlebt. Aber schon im Frühjahr war zu erwarten, dass der langjährige Sponsor den auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und haben gewusst, was auf uns zukommen kann. Den Trainer erwartet viel Arbeit, muss Christoph Götzenberger während der Vorbereitung bzw. in insgesamt acht Testspielen eine neue und schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen", weiß der Sportchef.

Einstelliger Tabellenplatz als Saisonziel

Auch aufgrund eines fehlenden Sponsors müssen in Vorchdorf zunächst kleinere Brötchen gebacken werden, ist für die ASKÖ eine Präsenz im Aufstiegskampf in der kommenden Saison kein Thema. "Da uns etliche Spieler verlassen haben und der Kader komplett neu ausgerichtet wurde, erwartet uns eine schwierige Meisterschaft. Dennoch nehmen wir uns viel vor und streben einen einstelligen Tabellenplatz an - vielleicht können wir sogar am oberen Drittel anklopfen", so Maier. "Da - bis auf wenige Ausnahmen - sich alle Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau befinden und fast jeder jeden schlagen kann, ist eine ungemein spannende Saison zu erwarten. Für einen Platz im Voderfeld der Tabelle wird es vermutlich nicht reichen, sind aber zuversichtlich, nicht in den Abstiegskampf zu rutschen".

