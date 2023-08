USV Neuhofen/I.: Nach starker Saison ist Top-Drei-Platz wieder das Ziel

In der ersten Saison nach dem Aufstieg hat der USV Erler Haus Neuhofen/I. mit einem überraschenden dritten Rang in der Endtabelle sofort seinen Platz in der Bezirksliga Süd gefunden. Trotz der schweren Verletzung von Topscorer Michael Reifeltshammer möchte man in Neuhofen den dritten Platz zumindest bestätigen. Mithelfen soll dabei auch Offensiv-Neuzugang Edin Ibrahimovic, der vor gut zehn Jahren bereits seine ersten Spiele im Erwachsenenfußball für Neuhofen gemacht hat.

Aufsteiger überrascht mit Top-Platzierung

„Mit dem dritten Platz als Aufsteiger sind wir natürlich mehr als zufrieden. Wir haben die Liga nicht gut gekannt, waren dann sehr überrascht mit der Platzierung und auch heuer wollen wir nach Möglichkeiten wieder vorne mitspielen“, zeigt sich der sportliche Leiter, Daniel Peer, glücklich. In einer sehr ausgeglichenen Liga musste Neuhofen nur vier Niederlagen einstecken. Mit insgesamt 13 Unentschieden haben die Innviertler die meisten der Liga eingefahren und sind zum Schluss auf einem starken dritten Platz gelandet.

Prominenter Neuzugang im Trainerteam

Über die Sommerpause konnte der Kader zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. Mit Kevin Forcher ist ein junger Tormann aus Pattigham/Pramet gekommen. Zudem ist mit Benjamin Gerbl ein 21-jähriger defensiver Mittelfeldspieler von den Vöcklamarkt Juniors nach Neuhofen gewechselt. „Durch die Verletzung von Michael Reifeltshammer haben wir uns früh umgehört. Wir sind sehr froh, Edin Ibrahimovic sozusagen zurückgeholt zu haben. Er ist ein Top-Zehner, der trotz seines Alters noch eine irrsinnige Qualität mitbringt“ so der Sportliche Leiter über den dritten Neuzugang. Ab September wird der langjährige Ried-Profi Thomas Reifeltshammer das Trainerteam verstärken. Bis zum Sommer war der Bruder von Topscorer Michael als Sportlicher Leiter beim Bundesliga-Absteiger tätig.

Gute Vorbereitung trotz schmerzhafter Verletzung

Durch die Verletzung von Michael Reifeltshammer verliert Neuhofen ganze 16 Tore aus der abgelaufenen Saison. Wie lange der 30-Jährige mit Knorpelschaden noch ausfällt, ist derzeit nicht vorherzusagen. In der Vorbereitung gab es je zwei Niederlagen - 0:1 gegen Waldzell (1SW) und 0:2 gegen Riedau (BLW) – und zwei Siege mit einem 8:0 gegen Mattighofen (1SW) und einem 4:1 gegen die U18 der Akademie Ried. „In Summe sind wir sehr zufrieden mit der Vorbereitung“.

Vorderer Tabellenplatz angestrebt

In der neuen Saison möchte der USV Neuhofen beweisen, dass die erfolgreiche abgelaufene Spielzeit kein Zufall war. „Letztes Jahr haben wir den dritten Platz erreicht und heuer wäre es schön, wenn wir auch wieder unter den ersten Drei wären“ zeigt sich Daniel Peer ambitioniert. Am Freitag steht der Saisonauftakt in Pichl an. In der Abschlusstabelle erreichte Pichl zwar nur den neunten Rang, die beiden Vereine trennten jedoch lediglich vier Punkte. Das Ziel für die erste Runde ist für Neuhofens sportlichen Leiter dennoch klar: „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir fahren nach Pichl und wollen gewinnen“.