Weiterhin perfekte Punkteausbeute für Union Gunskirchen! 4:2 Heimsieg

Details Samstag, 23. September 2023 15:09

Vier Spiele, vier Siege – so lautet die Bilanz der Union Oberndorfer Gunskirchen vor der 6. Runde in der Bezirksliga Süd. Der Tabellenführer empfängt am Freitagabend den FC Spitz Attnang. Die Gäste haben letzte Wochen 2:2 gegen Neuhofen gespielt und bekommen es erneut mit einem Spitzenteam der Liga zu tun. Gunskirchen wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt mit 4:2 gegen Attnang.

Furiose Anfangsphase

Das Heimteam knüpft am Freitagabend an die bisher guten Ergebnisse an und geht früh in Führung. Bereits in der 6. Minute trifft Rajko Vujanovic nach einem Stanglpass zum 1:0. Gunskirchen bleibt am Drücker und nur zwei Minuten später erzielt Vujanovic den nächsten Treffer. Generell spielt die Datscher-Elf eine starke Anfangsphase, in der auch noch ein Abseitstreffer fällt. Nach dem 2:0 nimmt Gunskirchen etwas Tempo raus und Attnang kommt besser ins Spiel. In einer Phase, in der Attnang auf den Anschlusstreffer gedrängt hat, erzielt Aleksander Popovic nach einer Flanke das 3:0. Mit dieser deutlichen Führung geht es in die Kabine.

Attnang lange in Überzahl

Gut sechs Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt, da tritt Mustafa Arsalah nach und sieht für diese unnötige Aktion die rote Karte. Gunskirchen muss den Sieg also die restlichen gut 40 Minuten mit einem Mann weniger über die Zeit bringen. In der Folge ist Attnang die bessere Mannschaft, Gunskirchen konzentriert sich darauf, die Führung zu halten. In der 61. Minute ist Mario Oberansmayr per Kopf zur Stelle und trifft zum 3:1 Anschlusstreffer in den Winkel. Die Heimmannschaft versucht fortan über Konter Akzente zu setzen und das gelingt Vujanovic, der seinen dritten Treffer an diesem Tag erzielt. Für den Schlusspunkt sorgt Valentin Veselaj in der 79. Minute mit dem 4:2 Endstand.

Gunskirchen trifft nächsten Freitag im Spitzenspiel auf den Verfolger Windischgarsten. Attnang empfängt einen Tag später Vorchdorf.

Stimme zum Spiel:

Patrick Datscher, Trainer Union Gunskirchen:

„Für mich war es ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut, nach dem 3:0 haben wir dann schon etwas nachgelassen. Durch die unnötige rote Karte hat Attnang dann auch gute Phasen gehabt. In Gefahr war der Sieg aber nie. Die Ergebnisse sind super, bei der Leistung haben wir noch Luft nach oben. Wenn alles passt und die Personalsituation in Ordnung ist, dann können wir eine Spitzenmannschaft sein in der Bezirksliga.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.