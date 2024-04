Union Thalheim gewinnt das Lokalderby bei Union Eberstalzell

Details Sonntag, 07. April 2024 22:21

Im Lokalderby der Bezirksliga Süd zwischen Union Nexus Eberstalzell und Union Thalheim im Rahmen der 17. Runde entwickelte sich ein hochspannendes Spiel, bei dem lange Zeit unklar war, wer letztendlich als Sieger hervorgehen würde. Am Ende jubelten die Thalheimer über einen knappen 2:1-Erfolg in der Fremde.

Gäste wenden Turnaround ab und schlagen selbst mit dem Siegtor zu

Bereits in der 5. Minute bot sich Eberstalzell eine erste Großchance, jedoch konterte Thalheim im Gegenzug perfekt und durfte nach einem Eckball über den ersten Treffer jubeln - Matej Kajic traf zum 0:1. Aufgrund des schwierigen Untergrunds war das Spiel von vielen langen Bällen über die Seiten sowie zahlreichen Fehlpässe im Spielaufbau geprägt.

Nach dem Treffer ruhten sich die Thalheimer etwas auf dem Vorsprung aus. Mehrmals hatten die Eberstalzeller die Möglichkeit auf den Ausgleich, jedoch hielt Thalheims Torhüter Kevin Koch an diesem Tag überragend. Mit einem knappen 1:0 Vorsprung für Thalheim ging es in die Halbzeit.

In der 53. Minute gelang Eberstalzell schließlich der verdiente Ausgleich zum 1:1 durch Patrick Michetschläger. Das Spiel drohte aus Gäste-Sicht zu kippen. Für die Thalheimer war es essenziell mehr Zweikämpfe im Mittelfeld zu gewinnen, um das Geschehen wieder in die eigene Hand zu nehmen. Nachdem ein fast perfekter Abschluss der Thalheimer in der 76. Minute nur die Stange traf, erlöste Jordan Hattinger die Fans des Gastes mit seinem Nachschuss, der den 2:1-Auswärtssieg besiegelte.

Statistisches & Ausblick

Eberstalzell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Eberstalzell verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Durch den Erfolg rückte Thalheim auf die fünfte Position der Bezirksliga Süd vor. Zehn Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Thalheim. Zuletzt lief es erfreulich für Thalheim, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt Eberstalzell beim UFC Attergau an, während die Union Thalheim einen Tag zuvor die ASKÖ Ohlsdorf empfängt.

Bezirksliga Süd: Union Nexus Eberstalzell – Union Thalheim, 1:2 (0:1)

75 Jordan Hattinger 1:2

53 Patrick Michetschlaeger 1:1

6 Matej Kajic 0:1

Foto: Waage / Union Thalheim

