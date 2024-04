Union Gunskirchen fährt gegen SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b verdienten Heimsieg ein

Details Samstag, 13. April 2024 09:53

Nachdem die SPG Allhaming / Weißkirchen Juniors 1b letzte Woche USV Neuhofen ausschalten konnte, wartete für jenes Team am 18. Spieltag der Bezirksliga Süd der nächste Härtetest, als man die Reise zum Spitzenreiter Union Gunskirchen antrat, welcher in der Frühjahrssaison noch ungeschlagen ist. Man erwartete ein heiß umkämpftes Duell, doch schlussendlich gab sich der Favorit keine Blöße und siegte mit 3:0!

Gäste halten gut dagegen

Vor einer tollen Kulisse, rund 250 Personen mitumfassend, waren die Mannen von Coach Datscher von Beginn weg das überlegene, diszipliniertere – schlichtweg bessere Team. Somit spielte sich folgerichtig das meiste in der Hälfte des Kontrahenten ab. Man versuchte mit schönen Kombinationen ins vordere offensive Drittel zu gelangen, um in weiterer Instanz für mächtig Gefahr vor dem Gehäuse zu sorgen. Doch die Abwehrkette des Zehntplatzierten im Ranking stand kompakt, sodass es für die Heimischen sichtlich schwer war, Lücken und freie Räume zu finden. Nichtdestotrotz fand man einige nennenswerte Chancen vor, die man aber nicht für sich nutzen konnte und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Tabellenführer dreht auf und netzt dreifach

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Charakteristik des Spiels. Gunskirchen blieb am Drücker und zwang regelrecht auf den Führungstreffer. Für die Anfangsphase der zweiten 45 Minuten nahm man sich dahinfolgend vor, einerseits mit mehr Tempo und Zielstrebigkeit zu agieren und andererseits die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor auszustrahlen, um möglichst früh auf die Siegerstraße zu gelangen. Dieser Aufwand wurde auch gleich in Tore umgemünzt, ehe Martin Hegedüs nach einem Stanglpass zum hochumjubelten 1:0 einschoss und so die Oberndorfer Arena zum Beben brachte (51.). Nur wenige Augenblicke später sorgte der Gastgeber für das nächste Highlight, als Rajko Vujanovic sich ebenfalls als Torschütze in die Statistik eintrug (52.). Was für ein furioser Start der Heimischen! Die Gäste waren von diesen beiden Nackenschlägen sichtlich bedient – hat man doch binnen weniger Sekunden den ganzen Matchplan über Bord schmeißen können. In dieser Tonart ging es auch danach weiter. Die Hausruckviertler hatten nun eine endgültige Entscheidung vor Augen. Jene wurde dann auch in der 57.Minute erzielt. Verantwortlich hierfür: Attila Gyurcsik, der abermals nach einem Stanglpass ans Leder kam und es zum 3:0 in den Maschen versenkte. In weiterer Folge nahmen die Datscher-Schützlinge ein wenig Tempo aus der Partie, kamen dennoch zu weiteren Möglichkeiten, welche man aber ungenützt verstreichen ließ, und so hievte der Tabellenführer das Spiel schlussendlich souverän über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Patrick Datscher (Trainer, Sportlicher Leiter Union Gunskirchen):

„Von unserer Seite eine sehr gute, souveräne Partie. Die ganze Woche haben wir uns darauf eingeschworen, mehr Engagement und positive Energie in das Spiel hineinzubringen.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Liam Schmuck (Union Gunskirchen), Dibran Rrahmani (Union Gunskirchen)

Details

