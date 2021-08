Doppelpack: Sirocic sichert Union Gschwandt den Sieg gegen Neuhofen an der Krems

Details Montag, 16. August 2021 09:08

Zum Ligaauftakt kam die Union Unis Gschwandt gegen die Union Neuhofen an der Krems zu einem 3:1-Heimsieg. 95 Zuseher durften zwei Treffer von Janko Sirocic am Sportplatz Union Gschwandt mitansehen.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Für den Führungstreffer der Union Neuhofen zeichnete Samuel Hahn verantwortlich (16.). Geschockt zeigte sich die Union Gschwandt nicht. Nur wenig später war Maximilian Holzleitner mit dem Ausgleich zur Stelle (18.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Zwischenstand von 1:1 noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.



Sirocic macht alles klar



Janko Sirocic brachte Neuhofen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 53. und 85. Minute vollstreckte. Mit dem Abpfiff war Gschwandt der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Bezirksliga Süd: Union Unis Gschwandt – Union Neuhofen an der Krems, 3:1 (1:1)

16 Samuel Hahn 0:1

18 Maximilian Holzleitner 1:1

53 Janko Sirocic 2:1

85 Janko Sirocic 3:1

