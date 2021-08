Drei Tore, drei Punkte - Klare Sache für Attergau gegen Buchkirchen

Details Montag, 16. August 2021 09:15

Die Union Buchkirchen konnte dem UFC Attergau zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Johannes Hemetsberger gelangen vor 102 Zusehern in der Union Buchkirchen-Arena zwei Treffer.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Es ging torlos in die Kabinen.



In 4 Minuten 2 Tore



Mit einem schnellen Doppelpack (51./55.) innerhalb von 4 Minuten zum 2:0 schockte Johannes Hemetsberger Buchkirchen. Patrick Windhager gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Attergau (81.). Schließlich strich der UFC Attergau die Optimalausbeute gegen die Union Buchkirchen ein.

Bezirksliga Süd: Union Buchkirchen – UFC Attergau, 0:3 (0:0)

51 Johannes Hemetsberger 0:1

55 Johannes Hemetsberger 0:2

81 Patrick Windhager 0:3

