Ein Mann, ein Punkt: Spadinger sichert das Remis für SV Pichl

Details Samstag, 14. August 2021 11:00

Das war weder Fisch noch Fleisch. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam die Union Oberndorfer Gunskirchen zu einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Entholzer Pichl. 550 Zuseher verfolgten in der Oberndorfer Arena Gunskirchen eine Partie, die eher durchwachsen verlief.

Die beiden Mannschaften von Union Oberndorfer Gunskirchen und SV Entholzer Pichl starteten vorsichtig in das Eröffnungsspiel der Bezirksliga Süd, welches mit 550 Zusehern in der Oberndorfer Arena Gunskirchen gut besucht war. Zu Torchancen kamen beide Teams in der Anfangsphase nicht. Die erste erwähnenswerte Aktion fand in der 20. Minute mit einem Foul von Gunskirchen-Spieler Mario Thumfart statt, der dafür die rote Karte kassierte. Aleksander Popovic brachte den SV Pichl in der 22. Minute ins Hintertreffen, als er zum 1:0 für Gunskirchen einnetzte. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Fabian Spadinger zum 1:1 zugunsten der Gäste (45.).





Der Schlusspfiff durch den Referee setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – SV Entholzer Pichl, 1:1 (1:1)

22 Aleksander Popovic 1:0

45 Fabian Spadinger 1:1

