Frühes Tor von Kollnberger reicht Neuhofen zum Sieg gegen Schlierbach

Die Union Neuhofen holte den ersten Saisonsieg gegen die Union Schlierbach durch einen 1:0-Erfolg. 120 Zuseher am Sportplatz Neuhofen an der Krems sahen ein frühes spielentscheidendes Tor.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Doch nach einer gelungenen Flanke schaffte es Simon Kollnberger von der Union Neuhofen an der Krems per Kopf zum 1:0 und brachte damit die Union Schlierbach in der 16. Minute ins Hintertreffen. In der 27. Spielminute konnte sich der Neuhofener Tormann Marvin Panhölzl durch eine Glanzparade bewähren. Es blieb allerdings beim Pausenstand von 1:0.



Neuhofen in der Offensive



Die zweite Spielhälfte zeichnete sich vor allem durch ein Drücken der Heimmannschaft aus, welche unbedingt das zweite Tor noch erzielen wollte. Symptomatisch dafür war unter anderem ein in der 81. Minute durch offensives Pressing herausgeholter Eckball, der jedoch zu keinem Tor führte. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Neuhofen freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz fünf.

Der Blick auf die Tabelle ist für Schlierbach weniger erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz zehn. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Union Schlierbach wartet somit weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bezirksliga Süd: Union Neuhofen an der Krems – Union Schlierbach, 1:0 (1:0)

16 Simon Kollnberger 1:0

