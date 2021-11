Tabellenführer Gschwandt bleibt makellos – 0:1-Sieg in Frankenburg

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 19:02

AC Mailand, FC Liverpool, SC Freiburg oder eben die Union Gschwandt sind Mannschaften, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Mit dem TSV Frankenburg kommt nun der nächste Härtetest in der 12. Runde der Bezirksliga Süd auf den Tabellenführer aus Gschwandt zu. Durch eine geduldige Leistung der Mannen von Trainer Ivica Sirocic gewannen die Gschwandtner knapp mit 0:1 gegen den Tabellendreizehnten und bleiben weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Bezirksliga Süd.

Keine Tore in Halbzeit eins

Rund 150 Zuschauer kamen an diesem Samstagnachmittag ins Georg-Kettl Stadion in Frankenburg und sahen in der vierten Minute dieser Partie beinahe das Tor des Monats. Mairhofer war es, der mit einer schönen Flanke perfekt in Szene gesetzt wurde und zum Fallrückzieher ansetzte, diesen aber knapp nicht im Gehäuse unterbringen konnte. Die Heimelf von Trainer Müller wurde vor heimischem Publikum mit fortlaufender Spielzeit immer besser und konnte gerade die zweiten Bälle für sich behaupten. In der 20. Minute durften fast die Heimfans jubeln, jedoch konnte sich Gschwandt-Keeper Gavric mit einer schönen Parade auszeichnen. Danach klang das Geschehen etwas ab in Frankenburg, nennenswerte Torraumszenen gab es zunächst keine mehr. So bat Schiedsrichter Schmolz die Herren mit einem 0:0 in die Kabine.

Rizvanovic als Joker

Mit Wiederanpfiff wurde der Favorit aus Gschwandt nun besser. Durch die Einwechselung von Rizvanovic wurde das Offensivspiel etwas variabler gestaltet, die Heimelf tat sich nun deutlich schwerer. Die Frankenburger standen souverän und konnten zunächst Schlimmeres verhindern. Chancen gab es zu diesem Zeitpunkt lediglich auf Seiten der Gäste. In der 69. Minute war es dann so weit: Joker Rizvanovic spielte die Kugel nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch die Abwehr auf Goalgetter Tiefenthaler und dieser ließ sich nicht zweimal bitten und machte sein siebtes Tor in dieser Saison perfekt. Nach dem Rückstand versuchten die Frankenburger etwas mehr ins Offensivspiel zu investieren, konnten aber nur durch Standards wirklich gefährlich werden. Schlussendlich konnte der Tabellenführer knapp aber verdient mit 0:1 gewinnen und seinen achten Saisonsieg feiern.

Ivica Sirocic (Trainer Union Gschwandt):

"Am Ende war es zwar kein souveräner Sieg, jedoch zählen die drei Punkte!"

