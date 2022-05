Vorchdorf meldet sich zurück! Schneider leitet souveränen 3:0-Sieg gegen Pichl ein.

Details Sonntag, 29. Mai 2022 11:21

Vorchdorf musste im Aufstiegsrennen den nächsten Dämpfer hinnehmen, als man sich nach Gschwandt auch mit Schlierbach dem nächsten direkten Konkurrenten geschlagen geben musste und nun auf einen Patzer der Gegner hoffen muss! Pichl, Gegner der Huemer-Elf an diesem Wochenende, bangt weiterhin um den Klassenerhalt in der Bezirksliga und benötigt im Endspurt der Saison jeden Punkt. Im Freitagsspiel der 24. Runde machte Vorchdorf kurzen Prozess und schickte die Stranzinger-Elf mit 3:0 (2:0) nach Hause!

Schneider²

Der Favorit hatte unter leuchtendem Flutlicht vor 170 Zuschauer von Beginn wie erwartet an viel Ballbesitz und musste den Ton angeben. Die Pichler standen tief, Vorchdorf suchte im Gegenteil mit kreativem Spiel schnell den Weg in Richtung Tor der Pichler. Stürmer Orosz konnte in der 9. Minute die erste Großchance verzeichnen, scheiterte aber noch an Keeper Sabur. Keine drei Minuten war es dann Schneider, der es besser machte: Prielinger setzte mit einem Pass Klimitsch in Szene, dieser spielte nochmal quer auf Schneider, der die Führung der Heimelf markierte! Auch nach dem Treffer war weiterhin die Huemer-Elf die bestimmende Mannschaft, erst ab der 30. Minute kam der 12. der Bezirksliga Süd so richtig ins Spiel. Man attackierte früh und zwang den Aufstiegsaspirant zu Fehlern im Aufbauspiel, mehr als zwei Halbchancen sollten aber nicht herausspringen. Kurz vor der Pause gelang den Hausherren dann der zweite Treffer: Erneut war es Schneider, der nach Pass von Orosz nur mehr einschieben musste und die 2:0-Pausenführung fixierte.

Pichl bemüht

Nach Wiederanpfiff gingen die Pichler nun mehr ins Risiko, suchte man früh den Zweikampf und wollte man unbedingt den schnellen Anschlusstreffer erzwinge, doch die Vorchdorfer Defensive stand gut, ließ kaum Torchancen zu. Vorchdorf hatte im Gegenzug 3-4 gute Konterchancen, um die Führung auszubauen, scheiterte man aber mehrmals am letzten Pass. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Tabellenzweiten den Sack endgültig zuzumachen als Kronberger den 3:0-Endstand fixierte und die Vorchdorfer weiter hoffen ließ.



Lukas Huemer (Trainer ASKÖ Vorchdorf)

,,Es war ein verdienter Sieg, der nach der großen Enttäuschung nach der Niederlage gegen Schlierbach umso wichtiger war. Wir wollten unbedingt wieder in die Spur finden, um die Chance aufzusteigen weiter am Leben zu lassen.“