Ausschlüsse, Eigentore und Elfmeter: Gunskirchen gegen Gschwandt entwickelte sich zum wahren Krimi!

Zwei Eigentore, zwei Gelb-Rote Karten, ein Elfmeter und viel Drama gab es im gestrigen Gipfel der Bezirksliga Süd: Gschwandt, aktueller Tabellenführer traf auf die Datscher-Elf aus Gunskirchen, die mit lediglich einer Niederlage in der Rückrunde zu den formstärksten, aber auch zu den heimstärksten Mannschaften der Liga gehören. Nachdem die Gunskirchner an Christi Himmelfahrt noch ihr Nachtragsspiel gegen Attergau hatten, waren es lediglich 48 Stunden zwischen den beiden Partien! Am Ende sollte ein Tor von Popovic in den Schlussminuten den Gschwandtner Sieg noch abwenden – 2:2 leuchtete es am Ende von der Anzeigetafel.

Popovic belohnte Einsatz

Der aktuelle Tabellenvierte der Liga legte in seinem Wohnzimmer, in der Oberndorfer Arena, los wie die Feuerwehr. Man spielte einen temporeichen, aber auch technikversierten Fußball, wie es nur wenige Mannschaften in dieser Liga können – und eine davon stand diesmal auf der Gegenseite, konnte aber vorerst nur zusehen. Gunskirchen hatte in der Anfangsphase dieser Samstagspartie ein Möglichkeiten in Führung zu gehen, scheiterte aber am Zielwasser im letzten Drittel. Gschwandt war in dieser ersten Halbzeit ideenlos, Akzente nach vorne gab es nur über Konter. Kurz vor der Pause belohnte sich die Datscher-Elf mit einer schnellen Kombination: Rrahamani zog mit einem Haken in die Mitte, fand das Loch in der Abwehr, wo Popovic bereits einlief und den herauseilenden Keeper Gavric umkurvte und die 250 Heimfans jubeln ließ. Mit diesem knappen, aber verdienten Pausenstand ging es in Gunskirchen dann in die Pause.

Gschwandt dreht, Popovic egalisiert

Nach der Pause wurde es aber nicht weniger dramatisch, eher noch mehr! Nach einem Freistoß von der linken Seite faustete sich Keeper Mali den Ball ins eigene Gehäuse und egalisierte die Führung der Heimelf. (52.) Doch das soll es nicht gewesen sein! Keine 120 Sekunden später, Blinkpunkt wieder die Gunskirchner Hälfte, haute sich Hegedüs das Spielgerät ins eigene Gehäuse, doch das sollte nicht der Kritikpunkt sein: Viel mehr die vorangegangene Abseitsposition, die diese Situation erst ermöglichte. Schiedsrichter Yilmaz zögerte nicht und zog innerhalb von Sekunden Gelb, sowie Gelb-Rot für Gunskirchen’s Gillich aufgrund regelwidriger Kritik, der den Platz anschließend verlassen musste und die Stimmung logischerweise aufkochte. Somit blieb es bei der Führung der Gäste. Nach dem Treffer spielte entgegen den Erwartungen die Datscher-Elf gut mit, zwar nicht in der Dominanz wie in Hälfte eins, jedoch war man mutig und merkte, trotz kurzer Regenerationsphasen, den Willen einen Punkt mitzunehmen. Gschwandt verwaltete die Führung, brauchte man diese drei Punkte unbedingt, um Vorchdorf und Schlierbach weiterhin auf Abstand zu halten. Die Gunskirchner Hoffnungen wurden jedoch erneut gedämpft, als Huber kurz vor Schluss ebenso wie Teamkollege Gillich zuvor die Ampelkarte sah und man schließlich nur zu Neunt war! Doch der Fußball schreibt wie so oft seine eigenen Geschichten und als Popovic kurz vor Ende im Sechzehnmeterraum unsauber von den Beinen geholt wurde und anschließend mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag noch selbst verwertete, saß wohl kein Fan mehr in Gunskirchen! 2:2 hieß es am Ende, das Gunskirchen trotz Unterzahl erzwang und Gschwandt auf der Gegenseite einen Dämpfer verpasste, da Schlierbach im Spiel gegen das Schlusslicht aus Buchkirchen erstmals an die Spitze springen könnte!