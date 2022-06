Neuhofen’s Kollnberger lässt Traum vom Klassenerhalt am Leben!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 08:52

Zwei Spiele hat die heutige Heimmannschaft, die Union Neuhofen, noch, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Diesmaliger Gegner war die Union Gunskirchen, die nach einem brisanten Duell mit zwei roten Karten gegen die Gschwandter ersatzgeschwächt antreten mussten. In einer spannenden Partie konnte die Heimelf die Niederlage in den letzten Minuten noch abwenden und nahm mit dem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Punkt mit.

Popovic kurz vor der Pause

Gunskirchen übernahm auf fremden Boden direkt vom Start dieser Partie die Kontrolle. Gerade in der Anfangsphase hatte die Datscher-Elf mehr Spielanteile, Chancen fehlten aber vorerst noch. Auch von der Gegenseite kam zwar mit fortlaufender Spielzeit mehr, Chancen blieben aber den 300 Zuschauer weiterhin verwehrt. So plätscherte die Partie in der ersten Halbzeit etwas vor sich hin bis zur 41. Minute: Gunskirchen‘s Rrahmani konnte sich im 1-gegen-1 Duell auf der linken Seite durchsetzen und macht von der Grundlinie eine punktgenaue Flanke auf Popovic, der nach seinem Doppelpack von letzter Woche erneut per Kopf anschreiben konnte und seine Mannschaft in Front brachte. Mit diesem knappen Spielstand ging es schließlich in die Pause.



Kollnberger erlöst Neuhofen

Nach Wiederanpfiff waren die Rollen klar verteilt. Neuhofen war bemüht, konnte sich aber gegen die spielstarken Gunskirchner nicht behaupten. So war es Hegedüs und Popovic, die mehrere ,,100er“ verpassten und Neuhofen weiter am Leben ließen. Mit fortlaufender Zeit gingen der Datscher-Elf die Kräfte aus und Neuhofen, Nutznießer dieser Spielsituation, haute nochmal alles nach vorn. Mit langen Bälle versuchte man Torchancen zu kreieren und das gelang schließlich in 86. Minute: Ein langer Ball wurde genau auf den Goalgetter der Stunde in Neuhofen geklärt, nämlich Kollnberger, der das Spielgerät per Dropkick in den Knick schweißte und den 1:1-Endstand besiegelte. Somit geht das Rennen um den Klassenerhalt ins ,,Finale'' des letzten Spieltag.



Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen)

,,Uns ging heute mit fortlaufender Spielzeit nach der starken letzten Woche die Luft aus und wir haben es verpasst zuvor den Sack zuzumachen.“