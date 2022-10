Topspiel endet Remis: Freilinger rettet Neuhofen Punkt in Minute 93!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 22:32

In der Begegnung SC Schwanenstadt 08 gegen den USV Neuhofen/I. trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Erwartet wurde in Anbetracht der bisherigen Leistungen der Teams ein absolutes Topspiel, welches sich letztlich auf Augenhöhe gestaltete und bis zur letzten Minute spannend blieb.

Neuhofen gelingt später Lucky-Punch

Der SC Schwanenstadt hatte in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel, ließ die Kugel gut in den eigenen Reihen laufen und fand auch die eine oder andere gute Chance vor. Brian Eric Crstin hatte dabei in Minute elf die riesen Gelegenheit, setzte seinen Abschluss aus gut 15 Metern aber weit über den Kasten. Mit fortschreitender Spieldauer kamen aber auch die Gäste in die Gänge und begegneten bis zur Pause dem Tabellenführer auf Augenhöhe, jedoch ebenso erfolgslos im Abschluss. Erst im zweiten Durchgang, genauer gesagt in der 58. Spielminute, bekamen die Zuschauer den ersten Treffer geboten. Niklas Adlgasser bediente Crstin und der machte es nicht unweit von der Strafraumgrenze besser als zuvor und stellte auf 1:0. In der Folgephase übernahm Schwanenstadt mit dem Treffer zwar das Kommando, konnte aber am Ende den Lucky-Punch der Neuhofner nicht verhindern. In der Nachspielzeit staubte Marcel Freilinger nach einem abgewehrten Kopfball von Michael Reifeltshammer ab und sorgte für den vielumjubelten Ausgleich (93.), bei dem es letztlich auch blieb.

Zahlen und Fakten

Wer den SC Schwanenstadt 08 besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte Schwanenstadt. Der SC Schwanenstadt 08 ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Nach neun gespielten Runden gehen bereits 17 Punkte auf das Konto des USV Erler Haus Neuhofen i. I. und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der USV Neuhofen/I. entschied drei Spiele für sich und teilte zweimal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Schwanenstadt in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Am nächsten Samstag reist der SC Schwanenstadt 08 zum SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, zeitgleich empfängt Neuhofen die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: SC Schwanenstadt 08 – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 1:1 (0:0)

93 Marcel Freilinger 1:1

58 Brian Eric Crstin 1:0