Kolb-Doppelpack! Union Thalheim erkämpft sich dank spätem Doppelschlag Remis in Attnang

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des FC Spitz Attnang gegen die Union Thalheim. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel bei Thalheim hatte der FC Attnang schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Attnang verspielt sicher-geglaubte Führung

Vor den Augen der 70 Zuschauer stellte der 15-jährige Youngstar Dominik Wartha das 1:0 für den FC Spitz Attnang sicher (6.). Markus Holzinger erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (32.). Mit der Führung für den FC Attnang ging es in die Kabine. Benedict Kolb schlug doppelt zu und glich in der Schlussphase damit für die Union Thalheim aus (80./88.). Alles sprach für einen Sieg des FC Spitz Attnang, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Thalheim noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zahlen und Fakten

Der FC Attnang muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Union Thalheim in dieser Saison. Der Gast erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Thalheim die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Thalheim den neunten Platz. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der FC Spitz Attnang derzeit auf dem Konto. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Thalheim momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der FC Attnang auf den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, die Union Thalheim spielt tags zuvor gegen die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen.

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – Union Thalheim, 2:2 (2:0)

88 Benedict Kolb 2:2

80 Benedict Kolb 2:1

32 Markus Holzinger 2:0

6 Dominik Wartha 1:0

