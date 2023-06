Doppelpack von Riegler reicht SV Hohenzell nicht: Attergau beendet Saison auf Platz vier!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:16

Attergau gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 4:2 gegen den SV Hohenzell. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der UFC Attergau die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Hohenzell mit 1:0 gewonnen. Damit klassiert sich der UFC Attergau auf Platz vier im Endklassement.

Sagerer und Riegler treffen doppelt

Attergau ging durch Simon Sagerer in der 29. Minute in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Bernhard Mayrhofer beförderte das Leder zum 2:0 des UFC Attergau über die Linie (60.). Elias Riegler verkürzte für den SV Bögl Hohenzell später in der 69. Minute per Traumfreistoß auf 1:2. Das 3:1 für Attergau stellte Sagerer sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem zweiten schönen Treffer von Riegler rückte der SV Hohenzell wieder ein wenig an den UFC Attergau heran (87.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Johannes Hemetsberger für einen Treffer sorgte (95.). Letzten Endes ging Attergau im Duell mit Hohenzell als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Nachdem der UFC Attergau in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. In der Offensive rief Attergau in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 43 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Der UFC Attergau blickt zum Ende der Saison auf ein respektables Abschneiden – zwölf Siege und vier Remis stehen auf dem Konto. Zehnmal kassierte man eine Schlappe. Attergau zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit Rang acht hat der SV Bögl Hohenzell am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft des Gasts gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 32 Gegentreffer nahm der SV Hohenzell hin. Was für Hohenzell bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und sechs Remis stehen zehn Pleiten gegenüber.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – SV Bögl Hohenzell, 4:2 (1:0)

95 Johannes Hemetsberger 4:2

87 Elias Riegler 3:2

77 Simon Sagerer 3:1

69 Elias Riegler 2:1

60 Bernhard Mayrhofer 2:0

29 Simon Sagerer 1:0

