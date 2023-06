Gruber schnürt Doppelpack: ASKÖ Ohlsdorf gelingt erfreulicher Sieg zum Saisonausklang!

Details Montag, 12. Juni 2023 17:19

In der Bezirksliga Ost gab es am letzten Spieltag noch ein Topspiel zu bestaunen: Der USV Neuhofen im Innkreis und die ASKÖ Ohlsdorf duellierten sich ein letztes Mal in dieser Saison um drei Punkte, zwei Teams die im vorderen Tabellendrittel klassiert sind. Die Zuseher bekamen zum Abschluss nicht nur ein gutes Fußballspiel geboten, sondern auch ein torreiches: Letztlich zogen die Neuhofner auf heimischem Terrain mit 2:3 den Kürzeren.

Ohlsdorf spult gute Leistung ab

In der ersten Hälfte wissen die Ohlsdorfer immer wieder zu glänzen, gilt man als eines der besten Teams der Liga im ersten Spielabschnitt, so auch am letzten Spieltag. Die erste richtig gute Einschussmöglichkeit wusste man gleich zu nützen, nach schönem Kombinationsspiel über die linke Seite vollstreckte Matthäus Anys zum 1:0 aus Sicht der Gäste (10.). Fortan beschäftigte man die Abwehr der Neuhofner im Minutentakt und zeigte richtig guten, zielstrebigen Angriffsfußball, bis man in Minute 20 die Führung schon ausbauen konnte. Wieder brach man auf dem linken Flügel durch, scheiterte im ersten Anlauf an Neuhofen-Keeper Elias Jagereder, Sebastian Gruber konnte den Abpraller aber verwandeln. Infolgedessen verloren die Ohlsdorfer ein wenig den Pfaden, kassierte man obendrein wegen schwachem Stellungsspiel den Anschlusstreffer nach einer Ecke - Dominik Sternbauer sagte danke (33.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte man auch die Chance auf den Ausgleich, Ohlsdorf-Keeper Alexander Lugmayr wuchs bei einem Abschluss von Alexander Karl jedoch über sich hinaus und sicherte seinem Team die Pausenführung.

Gästen gelingt nach Ausschluss Lucky-Punch

Nach Wiederanpfiff bröckelte die ursprünglich errungene komfortable Führung dann endgültig: Nach einem Foul an Fabian Grubeck im Strafraum versenkte Neuhofens Ali Ercan das Spielgerät vom Kreidepunkt in den Maschen (53.). Es folgte ein kurzes Mittelfeldgeplänkel, weil sich die Teams zwischenzeitlich großteils neutralisierten, bis in Minute 76 der Knackpunkt kam: Nach wiederholtem Foul zeigte Schiedsrichter Roland Eidenberger dem Torschützen Ercan die Ampelkarte - die Überzahl wussten die Ohlsdorfer direkt zu nutzen. Nur fünf Minuten später brachte abermals Gruber nach einem Eckball per Kopf sein Team in Führung. Diesmal gab man die Führung nicht mehr aus der Hand, gestaltete die Hammer-Truppe das letzte Spiel trotz zahlreicher Ausfälle erfolgreich.

Stimme zum Spiel

Klaus Hammer (Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

„Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Wir sind mit dem letzten Aufgebot aufgetreten, immerhin haben sechs Stammspieler gefehlt. Unser Kader ist aber breit und da macht es sich bezahlt, dass alle immer fleißig trainieren gehen. Generell im Hinblick auf die Saison kann man sagen, dass wir einen top Herbst gespielt haben und im Frühjahr einige Punkte liegengelassen haben. Die Mannschaft gehört eben noch entwickelt, ich bin aber trotzdem zufrieden - wir haben zehn Siege, sieben Unentschieden und neun Niederlagen. Die Heimstärke fehlte uns, der dritte Platz wäre drin gewesen. Wir werden nächstes Jahr die Mannschaft ein wenig jünger machen und versuchen, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Wir streben dennoch eine Platzverbesserung an nächstes Jahr, das ist das Ziel."

Der Beste: Sebastian Gruber (AV)

Bezirksliga Süd: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – ASKÖ Ohlsdorf, 2:3 (1:2)

81 Sebastian Gruber 2:3

53 Ali Mehmet Ercan 2:2

33 Dominik Sternbauer 1:2

20 Sebastian Gruber 0:2

10 Matthäus Anys 0:1

