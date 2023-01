SV Taufkirchen/Pram: "Sind nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden"

Der Saisonstart in die Bezirksliga West war ein sehr ungewisser für den SV Waizenauer Taufkirchen/Pram . Aufgrund von Verletzungspech musste man schon sehr früh ohne gelernten Stürmer auskommen. Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Mit nur 18 erzielten Treffern liegt man nach 13 Spielen mit ebenso wenigen Punkten lediglich auf Platz elf in der Tabelle. „Die Mannschaft ist besser als unser Tabellenplatz“, nimmt Trainer Stephan Hellwagner seine Spieler allerdings in Schutz. „Wir waren – bis auf ein Spiel – niemals schlechter als der Gegner.“