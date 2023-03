Alle Neune! FC Munderfing setzt unglaubliche Siegesserie gegen glücklose "Rote Teufel" fort

Details Sonntag, 19. März 2023 14:43

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga West empfing der FC Munderfing den SK WIEHAG Altheim zu einem vermeintlichen Duell zwischen "David und Goliath", waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Herbstmeister und dem Drittletzten der Tabelle die Rollen eigentlich klar verteilt. Nach einer durchwachsenen Hinrunde präsentierten sich die "Roten Teufel" unter Neo-Trainer Rudolf Spindler von ihrer besten Seite und dominierten das Match über weite Strecken. Dem SKA fehlte am Samstagnachmittag jedoch das nötige Glück, konnte sich für einen starken Auftritt nicht belohnen, zog mit 1:2 den Kürzeren und musste die dritte Niederlage in Folge einstecken. Ganz anders die Munderfinger. Die Penninger-Elf erwischte nicht ihren besten Tag, der Ligaprimus ist jedoch seit geraumer Zeit in einem Flow und festigte mit dem neunten Sieg in Serie die Tabellenführung.

Dominante Gäste - Herbstmeister geht aus dem Nichts 2:0 in Führung

Rund 200 Besucher rieben sich von Beginn an verwundert die Augen, denn die abstiegsbedrohten Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und dominierten in der JP-Service Arena die Partie. Die Zuschauer bekamen ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene zu sehen, spielte sich das Geschehen zumeist vor dem Munderfinger Gehäuse ab. Die "Roten Teufel" spielten druckvoll nach vorne und erarbeiteten sich auch zwei, drei dicke Chancen, die Altheimer konnten diese aber nicht verwerten und verabsäumten es, aus der klaren Überlegenheit Kapital zu schlagen. Nach 35 Minuten bewahrheitete sich einmal mehr die alte Fußballweisheit, wonach man jene Tore bekommt, die man selbst nicht macht. Aus dem Nichts ging der Herbstmeister in Führung, als die Gäste nach einem weiten Einwurf eine gefährliche Situation mit einem Kopfball klären wollten. Doch Michael Bauböck stand an der Strafraumgrenze goldrichtig, fackelte nicht lange, zog direkt ab und versenkte die Kugel. Fünf Minuten später musste Gästegoalie Dennis Kindlinger erneut hinter sich greifen. Devid Stanisavljevic führte aus dem Halbfeld einen Freistoß aus, Thomas Gierbl-Breitenrthaler kam freistehend zum Kopfball, der FCM-Kapitän ließ sich diese Chance nicht entgehen und setze das Leder zum 2:0-Pausenstand ins Eck.

Neuerwerbung bringt starke Altheimer zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schlesinger war den Gästen, nach dem Munderfinger Doppelschlag, zunächst eine Verunsicherung anzumerken. Der Herbstmeister startete gut in den zweiten Durchgang und wollte den Sack frühzeitig zumachen, die Mannen von Erfolgstrainer Philipp Penninger konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Mit zunehmendfer Spieldauer übernahmen dann aber wieder die "Roten Teufel" das Kommando und waren nach 70 Minuten zurück im Spiel. Neuerwerbung Ivan Tankuljic, der 23-jährige Kroate war im Herbst in Italien aktiv, nahm einen hohen Ball gekonnt an, umkurvte FCM-Keeper Filip Dramac und schob das Leder ein. In der restlichen Spielzeit brannte es im Strafraum der Heimischen ab und an lichterloh. Die Spindler-Elf schnürte den Ligaprimus ein und drängte auf den Ausgleich, zu zwingenden Chancen kamen die Altheimer im Finish aber nicht. Mit vereinten Kräften und viel Glück brachte der Herbstmeister die hauchdünne Führung ins Ziel und lacht nach dem zehnten Saisonsieg weiterhin von der Tabellenspitze.

Matthias Spitzer, stellvertretender Sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Wenn man die Tabelle anführt, gewinnt man ein derartiges Spiel. Wir konnten die beeindruckende Siegesserie fortsetzen, hatten am Samstag aber viel Glück. Die Altheimer waren ein ungemein starker Gegner und haben das Spiel weitgehend bestimmt, aber wenn man in Abstiegsgefahr schwebt, fehlt das nötige Glück. Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft, aber unser Team hat die Chancen verwertet".

