Effiziente Beregszaszi-Elf entführt aus Lochen drei Punkte

Details Sonntag, 19. März 2023 11:46

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga West trafen in der Begegnung zwischen dem UFC Lasco Lochen und der Union SGS Dorf/Pram ein Aufsteiger und ein Landesliga-Absteiger aufeinander. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Fünftplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, wenngleich die Union zum Herbstausklang zwei Niederlagen einstecken musste. Doch beim Debüt von Neo-Trainer Krisztian Beregszaszi, der in der Winterpause dem nach Freinberg gewechselten Mario Mitrovic nachgefolgt war, fanden die Pramtaler wieder in die Spur und behielten nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel am Samstagnachmittag mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand. Die Lochener hingegen konnten, trotz Verstärkungen, das Ruder nicht herumreißen und wissen nach der siebenten Pleite in Serie in der Tabelle weiterhin lediglich das Schlusslicht aus Ranshofen hinter sich.

Kapitän bringt Gäste früh in Führung

Da Chef-Coach Thomas Bischof aufgrund einer Schiedsrichter-Beleidigung eine Sperre absitzen muss, trug bei den Heimischen in diesem Match Co-Trainer Senad Hamzic die Verantwortung. Rund 200 Besucher bekamen in der Lasco Arena zunächst zwei vorsichtige Mannschaften und demzufolge ein Abtasten zu sehen. Dennoch zappelte der Ball bereits in der Anfangsphase in den Maschen. Nach einem schnellen Umschaltspiel der Gäste sah Union-Kapitän Martin Nisser, dass UFC-Schlussmann Manuel Klinger zu weit vor seinem Kasten stand, der 38-jährige Routinier aus Tschechien stellte mit einem feinen Heber aus rund 40 Metern auf 0:1. Mit der Führung im Rücken erarbeitete sich der Favorit ein Übergewicht, konnte daraus aber erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Kapital schlagen. Bei einem Angriff der Lochener und einem Foul an Julian Maislinger, entschied der souveräne Schiedsrichter Hofinger auf Vorteil und ließ das Spiel weiterlaufen. Michael Schwab tauchte alleine vor dem Gehäuse der Gäste auf, scheiterte jedoch an Keeper Florian Sageder. Kurz danach nickte Dominik Gehmaier eine Flanke zum 0:2-Pausenstand ein.

Ideen- und harmlose Lochener können Blatt nicht wenden

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ereignisarmes Spiel zu sehen. Die Beregszaszi-Elf war vor allem darauf bedacht, die komfortable Führung zu verwalten und agierte taktisch überaus geschickt. Die Hausherren waren bemüht, das Blatt zu wenden, im zweiten Durchgang agierten die Lochener jedoch über weiten Strecken ideenlos und waren in der Offensive harmlos. Der clevere und an diesem Nachmittag überaus effiziente Landesliga-Absteiger hatte keine Probleme, den Vorsprung zu behaupten, war in Halbzeit zwei aber auch nur einmal, durch einen Distanzschuss, gefährlich. Für die Heimischen sprang nur die eine oder andere Halbchance heraus, weshalb sich am Ergebnis nichts änderte und die Union Dorf nach dem siebenten Saisonsieg vorerst der erste Verfolger von Herbstmeister Munderfing ist.

Reinhard Aigner, Spieler und stellvertretender Sportlicher Leiter UFC Lochen:

"Nach den Transferaktivitäten in der Winterpause haben wir uns viel vorgenommen, aber nach der Pleitenserie im Herbst sind wir auch zum Rückrundenauftakt nicht in Schwung gekommen. Es läuft einfach nicht und haben zudem seit geraumer Zeit aufgrund von Krankheiten und Verletzungen mit Ausfällen zu kämpfen. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, da die cleveren Pramtaler die wenigen Chancen genutzt haben. Wenn wir uns nicht steigern können, wird es schwer, die Klasse zu halten. Am kommenden Freitag wäre der ideale Zeitpunkt, aus der Krise zu finden, denn in Altheim erwartet uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel".

