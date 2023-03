Union Dorf/Pram gewinnt auch zweites Derby gegen SV Riedau

Details Samstag, 25. März 2023 19:27

In der 15. Runde der Bezirksliga West kam es zum prestigeträchtigen und traditionsreichen Derby zwischen der Union SGS Dorf an der Pram und dem SV Luksch Riedau. Etliche Jahre mussten die Zuschauer in Dorf an der Pram darauf warten, den Nachbarn aus Riedau wieder in einem Derby empfangen zu dürfen. Neben dem Prestige gab es aber natürlich auch wichtige Punkte zu holen. Während die Union Dorf ihren zweiten Platz verteidigen und am Tabellenführer aus Munderfing dranbleiben möchte, versuchen die Riedauer (7. Platz) weiter zu den oberen Plätze aufzuschließen. Die etwa 500 Besucher in der Einböck Arena bekamen ein intensives, wenn auch nicht unbedingt gutes Fußballspiel zu sehen. Unter die Zuschauer mischte sich auch ein gewisser Oliver Glasner. Der Trainer von Eintracht Frankfurt machte seine ersten Schritte im Fußball beim SV Riedau. Im Hinspiel konnte sich die Union Dorf knapp mit 3:2 durchsetzen und auch dieses Mal gab es einen knappen 1:0 Sieg für die Dorfer zu feiern. Damit konnte man in dieser Saison beide Derbies für sich entscheiden.

Gäste mit schwachen Start

Die Gäste aus Riedau wirkten zu Beginn der Partie etwas nervös und leisteten sich viele Fehler. In den ersten 15 bis 20 Minuten hatte von daher die Union Dorf die Kontrolle über das Spiel und konnte sich auch gleich Chancen erspielen. In der 6. Minute der Partie kam Dominik Gehmaier nach einem Eckball am Strafraumeck an den Ball und setzte ihn knapp über das Kreuzeck. In der elften Minute kam es zu einer Doppelchance für Dorf, wieder nach einem Eckball. Zuerst wird Agron Daka vom eigenen Mitspieler knapp vor dem Tor angeschossen und verhindert so unfreiwillig die Führung, danach setzt Moritz Murauer den zweiten Ball mit einem wuchtigen Schuss knapp am Tor vorbei.

Riedau kommt zu mehr Chancen

Nach etwa 21 Minuten kommen die Gäste zu ihrer ersten gute Chance. Nach einem Missverständnis in der Dorfer Abwehr setzen die Riedauer den Ball nur knapp am Tor vorbei. Nach dieser Aktion übernehmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel und gehen in der 30. Minute auch fast in Führung. Nachdem Tormann Florian Sageder den Ball außerhalb des Strafraums mit den Händen abwehrt, entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß. Diesen zimmert Jannik Wesner knallhart auf die Latte. Hier können die Dorfer wirklich von Glück sagen, dass sie nicht in Rückstand geraten sind. Bis zur Halbzeit ist Riedau die bessere Mannschaft und erspielt sich auch noch die eine oder andere Chance. In Minute 34 muss der neue Trainer der Dorfer, Krisztian Beregszaszi, seinen Kapitän Martin Nisser wegen Rückenproblemen auswechseln. Ein bitterer Ausfall für die Heimmannschaft.

Dorf übernimmt wieder die Kontrolle

Da keine der Mannschaften ihre Chancen nutzen konnten, geht es mit einem 0:0 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kommt Dorf besser aus der Kabine und schaft es wieder die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. In der 58. Spielminute schlägt Rasim Daudbasic einen langen Ball nach vorne zu seinem Mitspieler Agron Daka. Dieser drängt äußerst geschickt zwei Abwehrspieler ab, steht dann alleine vor dem Torwart und muss den Ball nur noch flach ins Tor zur 1:0-Führung einschieben. Nach dem Führungstreffer kommt Dorf zu weiteren Großchancen, wie zum Beispiel in der 69. Minute, als Agron Daka nach einem Eckball aus nur einem Meter Entfernung den gegnerischen Torwart anschießt.

Dorf verpasst die frühzeitige Entscheidung

Nach dieser Aktion kommen die Dorfer noch zu weiteren Möglichkeiten um den Deckel draufzumachen. In Minute 72 hebt Gehmaier gekonnt den Ball rüber zu seinem Mitspieler. Anstatt auf seinen besser positionierten Teamkollen Daka abzulegen, versucht er selbst abzuziehen, trifft aber den Ball nicht richtig. In der 76. Minute sieht Melis Becirbasic, dass der Torhüter der Gäste etwas zu weit vor seinem Kasten steht und zieht aus über 30 Metern Entfernung ab. Der Ball geht nur knapp über das Tor. Da es die Union Dorf verpasst, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, kommt es nochmal zu einer hitzigen Schlussphase, die allerdings mehr von Emotionen als von guten Torchancen geprägt ist. In der 85. Minute kommt die Nr. 16 der Gäste, Niklas Aigner, aus etwa 20 Metern zum Abschluss, der dann allerdings doch deutlich über das Tor geht. Es sollte die letzte wirkliche Chance für die Gäste bleiben. In Minute 88 verpasst Dorf erneut die Entscheidung, als Reischauer nach einer Ecke den Ball ganz knapp am Tor vorbeiköpft. In den letzten Minuten der Partie kommt es höchstens noch zu hitzigen Zweikämpfen, aber nicht mehr zu Torchancen und somit endet die Partie mit einem 1:0 Sieg für die Union Dorf an der Pram. Die Hausherren bleiben somit erster Verfolger von Tabellenführer Munderfing. Riedau fällt um einem Platz auf Rang 8 zurück.

Stimme zum Spiel:

Krisztian Beregszaszi, Trainer Union Dorf an der Pram:

"Das war heute kein fußballerischer Leckerbissen. Die Wetter- und Platzverhältnisse habe es heute sehr schwer gemacht, ein gutes Spiel zu machen. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel leider nicht so gut kontrolliert, wie ich das wollte. In der zweiten Halbzeit hat das besser funktioniert. Ein Unentschieden wäre heute vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen, aber wir freuen uns natürlich über diesen Sieg."

Bester Spieler: Moritz Murauer (Innenverteidigung)

