Zwei Platzverweise in Taiskirchen! "Remis-König" teilt mit Reisegger-Elf die Punkte

Details Sonntag, 26. März 2023 10:39

In der 15. Runde der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raiffeisen Taiskirchen und dem TSV Raiffeisen Utzenaich. Nach einem 2:1-Erfolg der Gäste im Hinspiel war im Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Neuntplatzierten auch im MKA-Sparkassen-Stadion eine enge Partie zu erwarten. Als einziges Team der Liga sind die Mannen von Coach Markus Runggaldier in dieser Saison auf eigener Anlage noch ungeschlagen. Die Union behauptete auch am Samstagnachmittag ihre weiße Heim-Weste und ist zudem seit bereits sieben Spielen ohne Niederlage, mit einem 1:1-Remis verzeichneten die Taiskirchener in diesem Zeitraum aber die bereits fünfte Punkteteilung. Eine Woche nach einem Sieg zum Rückrundenauftakt (gegen Gilgenberg) lieferten die Gäste erneut eine ordentliche Performance ab und nahmen trotz eines frühen Platzverweises einen Punkt mit auf die Heimreise.

Sickinger sieht in der Anfangsphase Rot

Vor rund 150 Besuchern waren die Hausherren von Beginn an präsent, fanden gut ins Spiel und standen zudem bereits in der Anfangsphase mit einem Mann mehr am Platz. Nach einem Zweikampf mit Patrick Petershofer trat Utzenaichs Alexander Sickinger nach und sah für dieses Vergehen nach einer knappen Viertelstunde Rot. Die Runggaldier-Elf verzeichnete zwar mehr Ballbesitz, konnte die numerische Überzahl aber nicht wirklich nutzen, da dem Taiskirchener Spiel im letzten Drittel die zündenden Ideen fehlten und der letzte Pass keinen Abnehmer fand. Die dezimierten, aber robusten Gäste agierten taktisch überaus geschickt, stützten sich auf eine kompakte Defensive und waren bemüht, Nadelstiche zu setzen. Zudem war der TSV bei Standards stets brandgefährlich. Die Zuschauer bekamen ein intensives Spiel, in Halbzeit eins hüben wir drüben aber keine zwingenden Chancen zu sehen.

Auch Hausherren nur noch zu zehnt - zwei Tore binnen 120 Sekunden

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haliti nahm die Partie zunächst einen ähnlichen Verlauf wie vor der Pause, doch nach 55 Minuten war das numerische Gleichgewicht wieder hergestellt. Der bereits verwarnte Michael Hörmandinger sah nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Wenige Minuten später, der nächste Tiefschlag für die Union, als nach einer Freistoßflanke der Gäste der Ball abgelegt wurde und Roland Moser auf 0:1 stellte. Doch darauf gaben die Taiskirchener bereits 120 Sekunden später die passende Antwort - Stephan Grünbart nickte eine Freistoßflanke von Kapitän Raffael Feichtinger ein.

Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Ausgleich war das Match weiterhin offen und umkämpft. Am Beginn der Schlussviertelstunde schlug es abermals im Taiskirchener Gehäuse ein. Nach einem erneuten Standard der Gäste entschied der Unparteiische jedoch auf Abseits. Kurz danach hatten die Hausherren die Führung vor Augen, nach einem Feichtinger-Corner scheiterte Nikolaus Zweimüller aber an Gästegoalie Jannik Frauscher, zudem hatte der Referee auch bei dieser Aktion eine Abseitsstellung erkannt. Kurz vor Schluss hatte das Gäste-Team von Trainer Gerald Reisegger die Chance auf den zweiten "Dreier" in Folge, nach einem Freistoß konnte Union-Schlussmann Marcel Sandrk einen Schuss aus kurzer Distanz aber parieren. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Markus Runggaldier, Trainer Union Taiskirchen:

"Wir wollten unsere Heimstärke unter Beweis stellen und das Spiel unbedingt gewinnen. Ein Sieg wäre auch möglich gewesen, konnten nach dem frühen Platzverweis der Gäste die Überzahl aber nicht nutzen und haben in der Offensive des Öfteren die falsche Entscheidung getroffen. Auch wenn es in dieser Saison unser bereits siebentes Remis ist, können wir mit dem einen Punkt gut leben, zumal wir seit bereits sieben Spielen ungeschlagen sind".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei