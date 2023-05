UFC Lochen macht sich nach Niederlage gegen St. Martin/I. keine Illusionen mehr

Details Samstag, 13. Mai 2023 19:15

In der 22. Runde der Bezriksliga West kam es zum Abstiegsduell zwischen dem UFC Lasco Lochen und der Union Woodstock St. Martin/I. Die Gastgeber waren zuletzt in durchaus guter Form. Von den letzten vier Spielen konnte man zwei gewinnen, zwei Spiele gingen verloren. In der Tabelle liegt man aber nachwievor auf dem vorletzten Platz. Die Gäste aus St. Martin müssen immer noch auf einen Sieg in der Rückrunde warten. In der Tabelle liegt man auf Platz zehn. Beide Teams könnten heute also gut die drei Punkte gebrauchen, aber am Ende nimmt St. Martin nach einem 2:0-Sieg die drei Punkte mit nach Hause.

Chancenarmes Spiel

Die Partie war ein klassischer Abstiegskampf. Es kommt in der Anfangsphase auf beiden Seiten zu fast keinen Torchancen. Erst nach etwa einer halben Stunde kommen die Gäste zu guten Gelegenheiten, aber der Torhüter der Heimmannschaft kann das 0:0 durch ein paar sehr gute Paraden in die Kabine retten, aber auch seine Vorderleute sind ein paar Mal zur Stelle, als es darauf ankommt. In der zweiten Hälfte allerdings können die Gastgeber dem Druck nicht mehr standhalten.

St. Martin kann sich für harte Arbeit belohnen

Die zweite Hälfte beginnt zunächst so, wie die erste geendet hat. In der 67. Minute hat das Warten auf ein Tor aber ein Ende. Thomas Senft bringt seine Mannschaft mit einem satten Distanzschuss in Führung. Dieser Treffer sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Zehn Minuten später verwandelt Thomas Senft einen Strafstoß zur 2:0-Führung und schnürt somit einen Doppelpack. St. Martin kann endlich wieder einen Sieg feiern. In Lochen hingegen beginnen schon langsam aber sicher die Planungen für die erste Klasse, wie Trainer Stefan Bischof gegenüber Ligaportal auch ehrlich zugibt.

Stimme zum Spiel

Stefan Bischof, Trainer UFC Lochen:

"Wir haben die Qualität für diese Liga nicht, das muss man einfach so sagen. Wir wissen zwar das es theoretisch noch möglich ist, aber wir müssen jetzt anfangen für die erste Klasse zu planen. Das heutige Ergebnis geht so völlig in Ordnung."

