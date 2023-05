Union Senftenbach beendet Munderfings Siegesserie

Details Samstag, 13. Mai 2023 19:42

In der 22. Runde der Bezirklsliga West hatte der Tabellenführer FC Munderfing die Union Ziegelwerk Senftenbach zu Gast. Die Gastgeber konnten zuletzt vier Siege in Folge feiern und lachen vor der Partie mit sieben Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Die Gäste hingegen konnten aus den letzten vier Spielen nur einen Sieg holen und liegen auf dem sechsten Tabellenplatz. Das Hinspiel konnten die Gastgeber mit 2:1 für sich entscheiden. Dieses Mal wurden nach einem 1:1 die Punkte geteilt.

Munderfing legt Blitzstart hin

Die Gastgeber können bereits in der zweiten Minute in Führung gehen und das sehr sehenswert. Devid Stanislavjevic tritt zu einem Eckball an und haut ihn gleich direkt ins Tor. Zur Überraschung der etwa 200 Zuschauer tut sich Munderfing nach dem Treffer allerdings schwer gegen sehr kämpferische Senftenbacher. Die Gäste können sich im Mittelfeld die Hoheit und auch einige halbwegs gute Gelegenheiten erspielen. Das Spiel ist sehr von Kampf und Intensität geprägt. In der 25. Minute können die Gäste auch ausgleichen, aber der Assistent entscheidet auf Abseits. Zwei Minuten später kann Munderfings Torhüter Filip Dramac den Ausgleich mit einer starken Parade verhindern. Etwas überraschend geht es nur mit einem 1:0 für Munderfing in die Kabine.

Spiel ist lange auf Messers Schneide

Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem wahren Krimi. In der 60. Minute hat Munderfings Florian Moser die dicke Möglichkeit um alles klar zu machen, aber er scheitert alleine vor dem Tor am Keeper der Gäste. Im Gegenzug erzielt dafür Senftenbach den verdienten Ausgleichstreffer per Elfmeter. Dramac ahnt zwar die richtige Ecke, hat aber gegen den strammen Schuss von Daniel Schmierer keine Chance. Die Partie ist bis zum Ende stark umkämpft und von zahlreichen Chancen und Zweikämpfen geprägt. In der 83. Minute sieht Senftenbachs Patrick Braumann die zweite gelbe Karte und muss frühzeitig vom Platz. In der 91. Minute hat Munderfing auch noch die Riesenmöglichkeit auf den Siegtreffer. Nach einem Eckball geht ein Kopfball nur hauchdünn über das Tor und somit bleibt es beim verdienten 1:1-Endstand und in Munderfing beginnt man schon langsam vom Aufstieg zu träumen.

Stimme zum Spiel:

Franz Spatzenegger, Sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Wir wusseten, dass es heute schwer wird. Mit dem Ergebnis muss man heute zufrieden sein. Das ist die erfolgreichste Saison seit langem. Die letzten Jahre haben wir immer gegen den Abstieg gespielt, jetzt geht es um den Aufstieg. Wir müssen zwar nicht aufsteigen, aber wir würden dazu auch nich Nein sagen."

