„In Summe bekommen wir wenig Gegentore, wir tun uns halt schwer beim Tore schießen“ – USV St. Ulrich Trainer Andreas Milot nach dem 2:2 Unentschieden gegen SK ADmira Linz im Interview

Auch der SK ADmira Linz, die die vorherigen drei Spiele allesamt verloren hatten, spielten gegen USV St. Ulrich, die so häufig Remis spielen wie kein anderes Team in der Landesliga Ost, unentschieden. Die Partie endete mit 2:2 – für die Gäste das bereits elfte Unentschieden in dieser Saison, beinahe doppelt so viele wie die nächste Mannschaft mit sechs Remis. Die Hausherren konnten die frühe 2:0 Führung noch vor der Halbzeit egalisieren und so ihre Negativserie beenden (Spielbericht). Ligaportal.at sprach nach dem Spiel mit St. Ulrich Trainer, Andreas Milot:

Ligaportal: Wie lautet das Fazit zu diesem Unentschieden?

Milot: „Sensationeller Start in dieses Spiel, wir waren nach zwölf Minuten schon 2:0 in Führung, aber im Laufe des Spiels ist es dann durch unsere Schwächen in der Defensive zur Halbzeitpause schon 2:2 gestanden. Der Platz war sehr, sehr schwer zu bespielen und beide Mannschaften haben sich schwergetan; das Unentschieden geht insgesamt aber schon in Ordnung.“

Ligaportal: Mittlerweile steht ihre Mannschaft bei elf Remis in dieser Saison. Wie kommt es, dass so viele Spiele unentschieden ausgehen?

Milot: „In Summe bekommen wir wenig Gegentore, wir tun uns halt schwer beim Tore schießen. Wir hätten gern das ein oder andere Unentschieden gewonnen, das würde uns in der Tabelle auf jeden Fall weiterbringen. Man muss trotzdem sagen, dass wir dieses Jahr bis auf Donau Linz noch ungeschlagen sind. Wir müssen daran arbeiten, dass wir in der Offensive besser werden und dann schauen wir, dass wir nächste Saison mehr Siege haben.“

Ligaportal: Im nächsten Spiel geht es zu Hause gegen Naarn, wie sind hier die Aussichten?

Milot: „Die Platzverhältnisse werden sicherlich besser sein, auch weil wir in Ulrich spielen. Es wird aber trotzdem kein einfaches Spiel für uns, weil wir jedes Spiel immer sehr viel investieren müssen, damit wir siegen. Wir werden wieder mutig nach vorne spielen und schauen, dass wir die ein oder andere Chance kreieren und hoffen, dass gewinnen können.“

Ligaportal: Gibt es jetzt noch ein Ziel für diese Saison? Was kann man in den letzten Spielen noch erwarten?

Milot: „Eigentlich ist seit dem Winter schon sowohl nach vorne als auch nach hinten in der Tabelle nicht mehr wirklich etwas möglich gewesen. Unser Ziel vor der Saison war ein top fünf Platz, der ist auch noch möglich, aber nur dann, wenn man aus den letzten vier Spielen mindestens drei gewinnt. Ansonsten war es dennoch eine gute Saison, wir müssen immer hart arbeiten und dass wir im Winter quasi schon gerettet waren, war einer sehr guten Leistung im Herbst zu verdanken.“

