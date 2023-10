Offener Schlagabtausch und unterhaltsames Spiel: Union Putzleinsdorf und St. Magdalena trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:15

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen der Union Print&Wear Putzleinsdorf und dem SK St. Magdalena im Rahmen der 9. Runde der Landesliga Ost. Mehr als 350 Zuseher:innen versammelten sich im Sportzentrum Putzleinsdorf, um sich das Mittelfeldduell der Landesliga Ost nicht entgehen zu lassen. Mit St.Magdalena erwarteten die Putzleinsdorfer einen Kontrahenten, der am letzten Wochenende mit dem 4:1 Kantersieg gegen Katsdorf ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte, während sich die Hausherren in St.Florian mit einer Punkteteilung zufriedengeben mussten.

St. Magdalena mit Blitzstart

Die Gäste aus St.Magdalena fackelten in der Anfangsphase des Spiels nicht lange herum und man machte dort weiter, wo man letzte Woche aufgehört hatte; beim Tore schießen. Nach einer präzisen Ecke von Kevin Mayer nickte Marko Culjak in der 2. Spielminute zur 1:0 Führung aus Sicht der Gäste ein, wodurch die Hausherren aus Putzleinsdorf erst einmal bedient waren. Doch die Putzleinsdorfer ließen sich nicht lange einschüchtern und man übernahm im weiteren Verlauf der Anfangsphase die Kontrolle über das Spiel. Nach einem Eckball der Hausherren konnten die Gäste aus St.Magdalena den Ball nicht klären, weshalb Lukas Iliev die Gunst der Stunde nutzte und in der 18. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielen konnte. Kurz vor der Pause waren die Gastgeber erneut zur Stelle und man konnte den Führungstreffer zu einem psychologisch wichtigem Zeitpunkt erzielen. Paul Dorfer vollendete in der 44. Spielminute einen schön herausgespielten Konter und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung.

Egger bringt SKM zurück ins Spiel

Ohne Wechsel und mit einer verdienten Führung der Hausherren startete dann der zweite Durchgang. Das Bild blieb dabei zunächst unverändert; die Hausherren verzeichneten mehr Spielanteile und man war dem nächsten Treffer näher als die Gäste dem Ausgleich. Dennoch gelang denen Linzern in der 56. Minute der Ausgleichstreffer. Maximilian Egger stand nach einem Eckball goldrichtig und erzielte den Abstauber zum 2:2 Ausgleich, der sich nicht unbedingt abzeichnete. Danach gestaltete sich das Spiel ausgeglichener und beide Teams konnten sich immer wieder Gelegenheiten in der Offensive erarbeiten. Allerdings waren die beiden Schlussmänner der Mannschaften in einer guten Verfassung und beide Mannschaften konnten im weiteren Verlauf des Spiels keinen Treffer mehr erzielen. Somit trennten sich Putzleinsdorf und St.Magdalena mit einem 2:2 Remis, mit dem sich die Gäste vermutlich eher zufrieden geben konnten als Putzleinsdorf, die sich mit ihrer couragierten Mannschaftsleistung auch den Sieg verdient gehabt hätten.

