Edwin Skrgic weiterhin in Topform: ASKÖ Donau Linz setzt Erfolgsserie fort und nimmt vorzeitig Tabellenspitze ein!

Details Samstag, 21. Oktober 2023 09:38

Die ASKÖ Donau Linz ist seit geraumer Zeit on fire. Die Truppe von Adnan Kaltak gilt als absolutes Topteam in der Landesliga Ost und wird Woche für Woche den Erwartungen gerecht. Besonders ein Mann rückte in den vergangenen Spielen immer wieder ins Rampenlicht und trug erheblich zum Erfolg der Kleinmünchner bei: Edwin Skrgic erzielte in den letzten fünf Partien ganze elf (!) Treffer und machte auch im gestrigen Heimspiel gegen die DSG Union Naarn mit einem Doppelpack den Unterschied.

Druckvolle Donauraner schlagen früh doppelt zu

Von Beginn an war ein deutlicher Klassenunterschied bemerkbar: Während sich die Gäste direkt und über weite Strecken vorwiegend auf die Defensivarbeit fokussierten, ging eine umgehend hellwache Heimmannschaft früh in Führung: Nach einem schönen Spielzug konnte Edvin Orascanin in Minute sieben zum 1:0 einköpfen. Der so wichtige Dosenöffner gegen diszipliniert verteidigende Gäste, die sich direkt den nächsten Gegentreffer fingen. Über mehrere Stationen kombinierte man sich technisch-geschickt durch die Reihen der Naarner, bis die Kugel zu Edwin Skrgic kam, der humorlos auf 2:0 stellte (13.). Auch infolgedessen hatten die Kleinmünchner weiterhin das Kommando über, erspielten sich gute Chancen, konnten am Zwischenstand bis zum Pausentee aber nicht mehr rütteln.

Grinninger-Anschlusstreffer lässt Naarn hoffen

Um irgendwie in der Landeshauptstadt zu punkten, musste Naarn die Spielanlage verändern – dies tat man mit dem Seitenwechsel auch. Etwaige taktische Adaptierungen führten dann nach der Halbzeit zu einer kurzen Drangphase der Gäste aus dem Machland, die früh auch den Anschlusstreffer parat hatten: Man nützte eine Unachtsamkeit des Linzer Abwehrverbundes – Alexander Grinninger vollstreckte letztlich zum 1:2 (49.). Entscheidend konnte man die kurze Schwächephase der Kaltak-Truppe aber nicht nützen. Die Hausherren fingen sich kurz darauf wieder, brachten nochmal gehörig Qualität von der Bank und machten in Minute 69 den Deckel drauf. Wieder war es Skrgic nach einem schönen Spielzug, Saisontor Nummer zwölf für den in Topform-agierenden Offensivmann der Donau. In der Schlussphase waren dann trotz Rückstand die Naarner weit weg davon, wieder zurück in die Partie zu finden, am Ende machte man sich so mit leeren Händen auf den Heimweg.

Donau Linz tritt am kommenden Samstag beim SV HAKA Traun an, die Union Naarn empfängt am selben Tag die SPG Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein verdienter Sieg. Jetzt sind noch zwei Runden zu spielen, hoffentlich können wir da noch zwei Siege einfahren. Dann können wir beruhigt in die Winterpause gehen und im Frühjahr voll angreifen."

Die Besten: Pauschallob (ASKÖ Donau Linz)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 3:1 (2:0)

69 Edwin Skrgic 3:1

49 Alexander Grinninger 2:1

13 Edwin Skrgic 2:0

7 Edvin Orascanin 1:0

