Ein weiteres Lebenszeichen: SPG Katsdorf setzt sich im Kellerduell beim SK ADmira Linz durch!

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:51

Zwei Teams, bei denen es definitiv in der laufenden Saison etwas kriselt, trafen am gestrigen Freitagabend aufeinander: Der SK ADmira Linz empfing die SPG Katsdorf. Beide Teams waren als Unbekannte, eher abstiegsgefährdete Mitstreiter in die Spielzeit gestartet und stecken seit Beginn an auch im unteren Tabellensektor fest. Einen kleinen Schritt aus der Misere machte dann in einem richtigen Sechs-Punkte-Spiel gestern die SPG: Man bezwang die jungen Admiraner am Bachlberg mit 2:1.

ADmira hat Antwort auf sehenswerte Katsdorfer Führung parat

Bei bescheidenen Platzverhältnissen sahen die Zuseher einen etwas nervösen Start beider Teams, wobei die Hausherren logischerweise doch etwas besser auf die Rahmenbedingungen eingestellt waren, so auch von Beginn weg optisch etwas überlegener waren, ohne aber sonderlich gefährlich werden zu können. Klingeln sollte es zuerst aber auf der anderen Seite: In Minute 17 gelangte die Kugel nach einem geblockten Freistoß zu Katsdorfs Tarik Secic, der kurzerhand volley abzog und das Spielgerät via Innenstange ins Gehäuse bugsierte. Die Gäste konnten die Führung aber nicht lange halten: Nur sechs Minuten später konnten die Admiraner eine Unsortiertheit der Katsdorfer Abwehr nützen und Andre Schmid schob das Leder zum Ausgleich ins Tor. Infolgedessen erarbeiteten sich die Linzer ein doch deutliches Chancenplus – die wohl beste Chance auf die Führung hatte der zwischenzeitlich eingewechselte Paul Schörgenhuber, konnte diese aber nicht nützen (24.). Kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte sorgten die Katsdorfer mit einem Lattenknaller nochmal für Furore, es blieb letztlich vorerst beim 1:1.

Eder sichert Katsdorf mit starker Parade drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Spielcharakteristik. Die Grammer-Elf fokussierte sich weiterhin darauf, hinten sicher zu stehen und vorne über Konter gefährlich zu werden, was auch voll aufging: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kam die Kugel über die rechte Seite zur Mitte, wo Mario Milic in Szene gesetzt werden konnte und staubtrocken zur erneuten Führung einschoss (62.). Folglich zeigte sich ein ähnliches Bild wie nach der ersten Gästeführung – die ADmira legte noch eine Schippe drauf, misste im vorderen Drittel aber zündende, entscheidende Ideen. Die SPG fand indes immer wieder gefährliche Umschaltmomente vor, war vor dem Kasten aber ebenso innefizient. In der Nachspielzeit hatten die Katsdorfer dann nochmal richtig Glück bzw. mit Keeper Dominik Eder einen Schutzengel – der Schlussmann vereitelte in letzter Not eine Riesenchance der Gastgeber und sicherte den Gästen so den Sieg.

Während der SK ADmira am kommenden Samstag den SK St. Magdalena empfängt, bekommt es SPG Katsdorf am selben Tag mit der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn zu tun.

Stimme zum Spiel

Richard Grammer (Trainer SPG Katsdorf):

„Wir haben gewusst, dass das ein ganz knappes Spiel wird. Das war dann auch eine Nervenschlacht, die wir denke ich nicht unverdient gewonnen haben. Die Partie war relativ ausgeglichen, anhand der Torchancen geht der Sieg für uns aber in Ordnung."

Die Besten: Alexander Taferner (Katsdorf, IV), Tarik Secic (Katsdorf, ZOM)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SPG Katsdorf, 1:2 (1:1)

62 Mario Milic 1:2

23 Andre Schmid 1:1

17 Tarik Secic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.