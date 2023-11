Viktoria Marchtrenk feiert Kantersieg in Schwertberg

Details Samstag, 04. November 2023 21:43

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ Steinbach-Schwertberg und dem ASKÖ SV Mauky's Verfließung Viktoria Marchtrenk im Rahmen der 14. Runde der Landesliga Ost im Schwertberger Steinbach Stadion. Die Gastgeber aus Schwertberg hatten im Vorfeld der Partie 21 Zähler auf dem Konto und man stellte zudem die beste Defensive der Liga, was auch denen Gästen aus Marchtrenk bekannt war. Die Marchtrenker absolvierten ebenfalls eine souvräne Hinrunde und man hatte mit dem Duell gegen Schwertberg sogar die Chance, diese in der Tabelle zu überholen.

Treffer auf beiden Seiten in der Anfangsphase

Die Partie begann direkt mit Action im Strafraum der Hausherren. nachdem der Marchtrenker Offensivakteur Rafael Karlovits zu Fall gebracht wurde. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Anes Sabic in der zweiten Minute direkt zur 1:0 Führung für die Gäste. Kurz danach gelang denen Hausherren allerdings ein schön herausgespielter Konterangriff, den Fabian Farthofer mit einem Treffer vollendete, womit es nach sieben Minuten dann wieder 1:1 stand. Im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte wurden die Offensivbemühungen der beiden Teams weniger, da sich beide nach der turbulenten Anfangsphase stabilisieren mussten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelang Stefan Marcinkovic dann jedoch noch der Treffer zur 2:1 Führung für Marchtrenk, mit der sich die beiden Teams dann auch zur Halbzeitpause trennten.

Sabic und Karlovits machen den Unterschied

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen dann jedoch die Hausherren aus Schwertberg wieder besser ins Spiel und man wollte sich nicht mit einer Niederlage im letzten Heimspiel des Jahres zufriedengeben. Allerdings tat man sich gegen die gut gestaffelte Defensive der Marchtrenker schwer. Diese wurden im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dann wieder stärker und man konnte die Führung ausbauen, bevor die Gastgeber den Ausgleich erzielen konnten. Anes Sabic schnürte in der 72. Spielminute seinen Doppelpack und erhöhte die Führung auf 3:1 für Marchtrenk. In der 81. Spielminute packte Rafel Karlovits den Deckel drauf und erzielte einen weiteren Treffer zur 4:1 Führung, bei der es dann auch schlussendlich blieb.

Ervin Begic, Trainer SV Viktoria Marchtrenk:

"Wir haben heute eine sehr gute Offensivleistung gegen einen defensivstarken Gegner an den Tag gelegt und gehen somit auch als verdienter Sieger vom Feld."

Die Besten: Anes Sabic, Bernd Schörghuber

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.