Viktoria Marchtrenk feiert souveränen Heimsieg gegen St. Ulrich

Details Samstag, 11. November 2023 22:59

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem ASKÖ SV Mauky's Verfließung Viktoria Marchtrenk und dem USV St.Ulrich im Rahmen der 15. Runde der Landesliga Ost. Die Hausherren aus Marchrtrenk präsentierten sich zuletzt in Bestform, als man die Schwertberger mit der besten Defensive der Liga auswärts mit 4:1 wegfegte. Allerdings erwartete die Schützlinge von Trainer Ervin Begic mit dem USV aus St.Ulrich ein Gegner, den man defnitiv nicht unterschätzen sollte, da die St.Ulricher mit 22 Punkten punktegleich in der Tabelle mit den Hausherren lagen, wodurch Spannung definitiv vorprogrammiert war.

Ereignisarme erste Hälfte

Die Gäste aus St.Ulrich hatten in der letzten Runde spielfrei und hatten vor dem letzten Spiel der Saison somit eine längere Regeneration als die Gastgeber, mit der man in der Anfangsphase der Partie auch punkten konnte. St.Ulrich fand zunächst besser ins Spiel und man konnte die Gastgeber weg vom eigenen Tor halten. Allerdings verloren die Gäste nach der Mitte der ersten Hälfte ein wenig den Faden und die Hausherren fanden immer besser ins Spiel. Aussichsreiche Torchancen waren jedoch Mangelware auf beiden Seiten und die Fans sahen ein Duell auf Augenhöhe in der ersten Hälfte. Die Hausherren wurden gegen Ende des ersten Durchgangs zwar stärker, doch Tore fielen in der ersten Hälfte dennoch keine.

Karlovits mit dem Dosenöffner

Man konnte den Schwung aus der ersten Hälfte dann auch in die zweite Halbzeit mitnehmen und die Schützlinge von Ervin Begic wurden in der Offensive zunehmend gefährlicher. In der 56. Minute gelang denen Hausherren dann im Zuge eines Konters der Führungstreffer zum 1:0 durch Rafael Karlovits, der Marchtrenk in Front brachte. Die Hausherren ließen nach dem Treffer auch nicht nach und man konnte kurz danach die Führung ausbauen. Stefan Marcinkovic verwandelte in der 64. Spielminute einen Strafstoß und erhöhte die Führung der Marchtrenker somit auf 2:0. Im weiteren Spielverlauf wurden die Gäste aus St.Ulrich wieder aktiver und man hat in der Offensive nochmals alles versucht um das Spiel zu wenden. Doch man agierte schlussendlich zu ungenau im letzten Drittel, wodurch denen Schützlingen von Andreas Milot kein Treffer mehr gelang und die Marchtrenker einen Heimsieg feiern konnten.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Wir haben es heute leider nicht geschafft eine Leistung zu bringen, mit der wir uns einen Sieg verdient hätten und mit Marchtrenk hatten wir zudem einen sehr guten Gegner."

