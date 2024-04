Deutlicher Heimsieg – St. Magdalena lässt Putzleinsdorf keine Chance

Details Samstag, 27. April 2024 11:28

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK St. Magdalena und der Union Print&Wear Putzleinsdorf. Die Heimmannschaft steht seit dem neunten Spieltag durchgängig auf dem neunten Tabellenplatz und konnte am vorherigen Spieltag gegen den Tabellenletzten mit einem 6:1 ordentlich Selbstvertrauen auftanken. Die Gäste haben neun Punkte Abstand vor den letzten zwei Tabellenplätzen und haben somit nur noch bedingt etwas mit dem Abstiegskampf zu tun. Favorisiert sind zwar Hausherren, in 90 Minuten Fußball ist aber immer alles möglich.

Grandioser Start für St. Magdalena

Die Heimmannschaft ließ den Ball in den ersten Minuten richtig gut in den eigenen Reihen laufen und stand auch defensiv sehr stabil. In der zehnten und 15 Spielminute war St. Magdalena durch zwei schön heraus gespielte Bälle gleich doppelt erfolgreich. Nach einem Querpass ließ Kevin Mario Mayer den Ball überlegt zwischen seinen Füßen hindurchlaufen, sodass Pascal Donchal den Ball aus guter Position ins lange Eck schießen konnte. Die Gäste ließen nur zwei Minuten später eine riesige Chance liegen, ehe Kevin Mayer, wieder nach schönem Kombinationsfußball, zur 2:0 Führung trocken vollendete. Kurz vor der Halbzeitpause erzielten die Hausherren den dritten Treffer, erneut nach gutem Zusammenspiel im Sechzehner – Torschütze war Pascal Dochnal. Mit seinem Doppelpack und dem Treffer von Kevin Mayer ging es auch in die Halbzeitpause.

Ausgeglichene zweite Hälfte

St. Magdalena schaltete nach dem Wiederanpfiff einen Gang zurück und war mit dem 3:0 sichtlich zufrieden. Putzleinsdorf bekam mehr Zugriff in die Partie und riskierte auch viel, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach rund zehn gespielten Minuten in Hälfte zwei hatte das Heimteam eine große Gelegenheit auf das 4:0 und die endgültige Entscheidung, Marko Culjak konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Fünf Minuten später erzielte Putzleinsdorf dann den Anschlusstreffer. Nach einem schnellen Umschaltspiel konnte Matyas Markytan den Torwart im eins gegen eins überwinden. Nach dem Anschlusstreffer flachte das Spiel aber ab und St. Magdalena versuchter das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Kurz vor Schluss erzielte die Heimmannschaft durch einen Standardtreffer noch das 4:1 – die endgültige Entscheidung. Marko Culjak vollendete nach einem Eckball mit dem Fuß in die kurze Ecke. Schlussendlich ein verdienter Sieg für die Hausherren.

Harald Kondert, Trainer SK St. Magdalena:

„Wir haben uns wirklich gut weiterentwickelt. Wir haben ein gutes Gefühl bekommen, wann wir pressen, wann wir verwalten. Wir sind aktuell auch uneigennützig, jeder sucht den nächsten, besser positionierten Spieler. Technisch schaut die Mannschaft gerade sehr gut aus.“

Die Besten SK St. Magdalena: Pascal Dochnal

