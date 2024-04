ASKÖ Oedt 1b triumphiert gegen Naarn und liebäugelt mit Platz drei

Details Sonntag, 28. April 2024 11:42

In der vergangenen Woche konnte die DSG Union Naarn nach vier Niederlagen in Serie gegen die in diesen Wochen so schwankenden Viktoria Marchtrenk punkten. Langsam aber sicher nähert man sich der Phase, in der jeder Punkt zählt – im gestrigen Gastspiel bei der ASKÖ Oedt 1b präsentierte man sich auch mutig, wurde letztlich dann aber doch mit einer 0:2-Pleite auf die Heimreise geschickt. Die zweite Garnitur des OÖ-Liga-Spitzenreiters hat sich zwar schon frühzeitig aus dem Titelrennen verabschiedet, schielt man nurmehr auf einen durchaus noch möglichen Podestplatz. In den Reihen der ASKÖ Oedt feierte zudem U18-Torwart Ifeanyi Samuel Alfred sein Debüt zwischen den Pfosten.

Ausgeglichener erster Durchgang

Knapp 80 Zuseher sahen von Beginn weg, wie sich eine klar in der Favoritenrolle steckende Oedter Truppe einmal mehr gegen einen Nachzügler schwer tat. Die brutale Kaderqualität ist unumstritten, im Gegensatz zur Vorsaison fehlt es in diesem Jahr aber an Konstanz. So hatte auf der Transdanubia Sportanlage am gestrigen Samstagnachmittag auch der Tabellendreizehnte etwas zu melden, entwickelte sich eine rundum ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause dann die womöglich bis zu diesem Zeitpunkt beste Möglichkeit für den Underdog, nach einem Konter konnte man aber eine Überzahlsituation nicht nützen. Doppelt bitter war folglich, dass quasi im direkten Gegenzug Albi Muharemi nach einem Stanglpass von Martin Lindak die Oedter Führung herbeiführen konnte (45.).

Oedt übernimmt endgültig Kommando

Nach dem Seitenwechsel und mit der Führung im Rücken tat sich der Tabellenvierte dann bedeutend leichter. Aus einer ausgeglichenen Partie wurde die spielerisch erwartete eindeutige, man drückte und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das 2:0 fällt. In Minute 58 war es dann soweit: Kapitän Simon Abraham zirkelte einen Freistoß aus knapp 18 Metern ins Tormanneck. Mit dem zweiten Treffer war die Messe auch gelesen, von Naarn kam im zweiten Abschnitt wenig, eine kompakte Heimmannschaft misste es auch, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Am nächsten Samstag reist die ASKÖ Oedt 1b zum SV HAKA Traun, zeitgleich empfängt die DSG Union Naarn die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein solider Auftritt von uns. Was mir auch gefallen hat war, dass unser U18-Tormann seine Prämiere feierte und zu Null spielen konnte. Der hat seine Sache gut gemacht. Das waren trotzdem wichtige drei Punkte, so können wir noch auf Platz drei schielen."

Die Besten: Albi Muharemi (LF), Simon Abraham (ZM)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 2:0 (1:0)

58 Simon Abraham 2:0

45 Albi Muharemi 1:0

