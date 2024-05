Erster "Dreier" seit 28. Oktober 2023! SPG Katsdorf ist nach überraschendem Sieg in Marchtrenk "Rote Laterne" los

Details Samstag, 04. Mai 2024 20:57

Am 25. Spieltag der Landesliga Ost wollte der SC Marchtrenk im Heimspiel gegen die SPG Katsdorf aus der Krise finden. Doch nach einem 8:0-Schützenfest im Hinspiel erlebte die Kensy-Elf am Samstagnachmittag eine böse Überraschung und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Das bisherige Schlusslicht hingegen gab ein kräftiges Lebenzeichen, konnte den ersten Sieg seit 28. Oktober 2023 feiern und die "Rote Laterne" nach Neuzeug schicken.

Nachzügler mit früher Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften versuchten, früh im Spiel die Führung zu erlangen. Der erste Durchbruch gelang Katsdorf in der 16. Minute, als Harun Hodzic das Team mit einem Kopfballtor nach einem Corner von Jaroslav Janda in Führung brachte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1 aus Sicht des SC Marchtrenk.

Die zweite Halbzeit begann unmittelbar mit hohem Druck von Katsdorf, was in der 53. Minute zu einem weiteren Tor führte. Fabian Schimböck erzielte das 0:2, nachdem er mit einem 30 Meter Sprint zum Abschluss kam und SC-Torwart Tobias Rockenschaub keine Chance ließ. Trotz dieses Rückschlags gab sich Marchtrenk nicht geschlagen und suchte nach Wegen, ins Spiel zurückzukommen. Ein fast erzielter Anschlusstreffer in der 60. Minute, spektakulär pariert von Gästegoalie Dominik Eder, hielt die Hoffnungen der Heimmannschaft am Leben, aber letztendlich ohne Erfolg.

Gäste bringen Vorsprung ins Ziel

Beide Teams nahmen im Laufe der zweiten Halbzeit mehrere Wechsel vor, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und taktische Anpassungen vorzunehmen. Insbesondere die Mannen von Coach Franz Schützenberger, der im Winter das Zepter übernommen hatte, versuchten, das Ergebnis zu sichern und gleichzeitig auf Konter zu lauern. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Momenten und knappen Entscheidungen. Eine herausragende Szene war ein Volley von Hodzic nach einem Eckball in der 78. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte. In den Schlussminuten kam der eingewechselte Vasyl Habor zu zwei guten Möglichkeiten, scheitert aber beide Male. Trotz der Bemühungen des SC Marchtrenk, den Anschlusstreffer zu erzielen und das Spiel zu drehen, gelang es Katsdorf, die Führung über die Zeit zu retten, das Spiel mit einem 2:0 zu beenden und 2024 den ersten Sieg einzufahren.

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : SPG Katsdorf - 0:2 (0:1)

53 Fabian Schimböck 0:2

14 Harun Hodzic 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter schuetzi_jan erstellt.

