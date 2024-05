6-Tore-Spektakel findet keinen Sieger! Die Union Putzleinsdorf ringt dem SC Marchtrenk ein Remis ab und holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Details Sonntag, 26. Mai 2024 10:51

Im Rahmen der 28. Runde der Landesliga Ost kam es Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Marchtrenk und der Union Putzleinsdorf. Während die Hausherren auf einem gesicherten Mittelfeldplatz stehen und befreit aufspielen können sind die Gäste weiterhin gefordert, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Somit trafen in diesem Spiel zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangsituationen aufeinander. Das Spiel sollte für die Zuseher einige Highlights, aber vor allem zwei kämpfende Mannschaften bereithalten.

4-Tore Wahnsinn in Hälfte eins

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, welche von vielen Zweikämpfen, langen Bällen und Standardsituationen geprägt sein sollte. Die Hausherren kamen in der Anfangsviertelstunde besser mit dieser rassigen Partie zurecht. So konnte man bereits nach zehen Minuten Kapital daraus schlagen und in Person von Christoph Roitner auf 1:0 stellen. Der Torjäger des SC Marchtrenk kam nach einem Eckball per Kopf zum Abschluss und versenkte das Spielgerät im Tor der Gäste. Der Rückstand diente den Gästen sozusagen als Weckruf, um in diese Partie zu finden. Fortan kam die Union Putzleinsdorf besser ins Spiel und nahm diese umkämpfte Partie auf schwierigem Untergrund zu 100% an.

Doppelschlag bringt Underdog in Führung

Nachdem diese Partie nun ausgeglichener war, kamen auch die Gäste zu ihren ersten Möglichkeiten. Am heutigen Tag sollten beide Mannschaften eine hohe Effizienz beweisen und so war die erste erwähnenswerte Möglichkeit der Gäste direkt ein Torerfolg. Nach einem Eckball konnte das Spielgerät nicht entscheidend geklärt werden und landete bei Leon Wögerbauer an der Strafraumgrenze. Dieser zog ab und stellte mit einem sehenswerten Schuss auf 1:1. Lediglich zehn Minuten später sollte das nächste Erfolgserlebnis auf die Union Putzleinsdorf warten. Nachdem man über die linke Seite gut durchkam, wurde David Sestauber per idealem Tiefpass in Szene gesetzt. Dieser blieb ebenfalls eiskalt vor dem Tor und drehte das Spiel früh.

Doppelter Roitner Kopfball

Der SC Marchtrenk ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht beirren und zog weiterhin ihr bekanntes Spiel auf. Das die Mannschaft von Adam Kensy schwer zu bespielen ist und nach Standardsituationen enorme Gefahr ausstrahlt ist mittlweile jedem in der Landesliga Ost bekannt. So kam man bereits in Minute 34 zum Ausgleichstreffer. Dieser war regelrecht ein Spiegelbild zum Führungstreffer. Erneut war Christoph Roitner nach einem Eckball nicht zu verteidigen und stellte somit den 2:2 Pausenstand erneut per Kopf her.

Ausgeglichene zweite Halbzeit findet keinen Sieger

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Ausgeglichenheit fort. An der Spielanlage beider Mannschaften änderte sich wenig. Es wurde weiterhin mit vielen langen Bällen agiert und der Kampf um den zweiten Ball war enorm wichtig in diesem Spiel. Das nächste Tor ließ bis Minute 60 auf sich warten. Nach gutem Zuspiel auf Paul Dorfer setzte sich dieser im 1 gegen 1 mit dem Schlussmann des SC Marchtrenk durch und erzielte den vielumjubelten Führungstreffer für den Underdog. Der SC Marchtrenk setzte in der Schlussphase alles daran diese Partie noch einmal zu drehen. Die Union Putzleinsdorf stellte sich dem entgegen und versuchte mit allen Mitteln, die so wichtigen drei Punkte aus Marchtrenk zu entführen. Der Druck der Hausherren wurde allerdings zu groß. In Minute 85 wurde Florian Hofmann nach einer Flanke von der linken Offensivseite gefunden und dieser stellte auf 3:3 – gleichbedeutend mit dem Endstand dieser Partie. In Summe teilen die beiden Mannschaften verdient die Punkte und boten den Zusehern am heutigen Tag ein 6-Tore-Spektakel.

Adis Mujkanovic, Trainer Union Putzleinsdorf:

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft! Wir haben den Kampf angenommen und nach vier Niederlagen am Stück Moral gezeigt und einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Diese positive Stimmung nehmen wir in die letzten beiden Spiele mit.“

Die Besten Union Putzleinsdorf: Pauschallob!

