3:0! Aufsteiger Union Putzleinsdorf stoppt kurzen Höhenflug des SV Traun

Der SV Traun schien in den vergangenen Wochen wieder zu alter Stärke gefunden zu haben und glänzte mit Siegen gegen Viktoria Marchtrenk und St.Ulrich. Nun war man zu Gast bei der Union Putzleinsdorf, die bislang zwar immer wieder gute Leistungen ablieferte, dennoch aber noch keinen Sieg einfahren konnte. Am gestrigen Abend war es dann soweit: Man siegte mit 3:0 gegen dezimierte Trauner.

Früher Rückstand und Ausschluss: Horror-Start für Traun

Die Union Putzleinsdorf erwischte einen optimalen Start in die Partie und ging in Minute fünf in Führung. Nach einem Freistoß gab es ein Gestochere im Strafraum und Danilo Duvnjak drückte die Kugel letztlich über die Linie. Die Mannen von Markus Erbschwendtner ließen sich dies jedoch nicht gefallen und übernahmen fortan das Kommando, was auch in vielversprechenden Einschussmöglichkeiten resultierte. Diese wusste man aber nicht zu nutzen, bis es in der 35. Spielminute doppelt-bitter für die Gäste wurde: Nach einem rüden Foul sah Andreas Samcevic die rote Karte - Traun nurnoch zu zehnt, in den Folgeminuten aber immer noch die bessere Mannschaft. Auch Pero Rakusic konnte kurz vor der Pause aus vielversprechender Position nicht zum Ausgleich treffen, sodass man trotz drückender Überlegenheit mit einem Rückstand in die Kabinen ging.

Hausherren kommen besser ins Spiel

Nach der Pause kam dann die Union Putzleinsdorf etwas besser als im ersten Durchgang aus der Kabine und stach erneut eiskalt zu. Bei einer Umschaltsituation ging es der Trauner Hintermannschaft zu schnell, David Berger bediente Leon Wögerbauer und letzterer drückte das Spielgerät mühelos über die Linie (52.). Diese Phase des Spiels war zugleich die unterhaltsamste, es folgte jeweils eine gute, vergebene Chance auf beiden Seiten, ehe David Berger einen Fehler der Hintermannschaft der Gäste eiskalt ausnutzte und mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte (58.). Am Ergebnis war in der Schlussphase nicht mehr zu Rütteln, insgesamt endete ein gebrauchter, glückloser Tag für die Erbschwendtner-Elf mit einer 0:3-Auswärtspleite.

Am nächsten Samstag reist Putzleinsdorf zum SK St. Magdalena, zeitgleich empfängt der SV HAKA Traun die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Stv. Union Putzleinsdorf):

„Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können, das wäre aber übertrieben gewesen und hätte den Spielverlauf nicht widergespiegelt. Das Ergebnis geht aber so in Ordnung, wir haben einen sehr guten Tag erwischt und haben hinten keine Fehler gemacht. Der Gegner hatte hingegen nicht seinen glücklichsten Tag und konnte auch seine Chancen nicht verwerten."

Die Besten: Leon Wögerbauer (ZDM), David Berger (ST)

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – SV HAKA Traun, 3:0 (1:0)

58 David Berger 3:0

52 Leon Wögerbauer 2:0

5 Danilo Duvnjak 1:0