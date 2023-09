Turbulente zweite Hälfte: ASKÖ Oedt 1b bezwingt Neuzeug spät und deutlich

Details Sonntag, 17. September 2023 17:49

Im Rahmen der 7. Runde der Landesliga Ost kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Neuzeug und der ASKÖ Oedt 1b im Neuzeuger Alois-Schwarz-Waldstadion vor einer Kulisse von rund 150 Zuseher:innen. Die Gäste aus Oedt gehören wie in der letzten Saison auch in der aktuellen Saison zu den Topteams der Landesliga mit der besten Offensive der Liga der aktuellen Saison. Die Gastgeber aus Neuzeug befanden sich vor dem Spiel hingegen im unteren Tabellenmittelfeld, weshalb die Gäste aus Oedt durchaus als Favorit in die Partie gingen.

Neuzeug bietet den Gästen Paroli

Doch die Gäste fanden sich in ihrer Favoritenrolle anfangs noch nicht ganz so gut zu recht. Die Gastgeber aus Neuzeug agierten sehr stabil in der Defensive und auf den Keeper Patrick Stickler war auch Verlass. In der 18. Minute mussten die Hausherren aus Neuzeug verletzungsbedingt den ersten Wechsel durchführen. Der Neuzeuger Schlüsselspieler Thomas Popp verließ das Spielfeld und für ihn kam das Neuzeuger Urgestein Pascal Höllwarth ins Spiel. Das Kollektiv der Hausherren hielt dem Druck der Gäste im ersten Durchgang stand und man konnte mit einem Halbzeitstand von 0:0 in die Halbzeitpause gehen.

Oedt mit Doppelschlag unmittelbar nach dem Wiederanpfiff

Nach der Pause nahm das Spiel dann jedoch ordentlich Fahrt auf. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Rumen Kerekov den Treffer zur 1:0 Führung für die Ibertsberger-Elf. In der 49. Minute klingelte es zwei weitere Minuten später erneut im Kasten der Neuzeuger, nachdem Toni Mandir das runde Leder in die Maschen versenkte. Nachdem die Gastgeber den Halbzeitstart verschlafen haben, gelang es denen Neuzeugern in der 59. Minute den Anschlusstreffer zu erzielen. Danijel Dragosavljevic war in jener Spielminute zur Stelle und erzielte den Treffer zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Knappe zehn Minuten später bekamen die Gäste dann einen Strafstoß zugesprochen. Dragan Jovanovic übernahm die Verantwortung, doch der Neuzeuger Keeper Patrick Stickler konnte den Elfmeter halten.

Torreiche Schlussphase für Oedt

Der verschossene Strafstoß verunsicherte die Gäste jedoch keineswegs und man konnte kurz danach den nächsten Treffer erzielen. Martin Lindak stand in der 73. Minute goldrichtig und erhöhte die Führung auf 3:1. Doch die Gäste ließen auch nach dem dritten Treffer nicht nach. In der 90. Minute vollendete Davor Kukec einen Konter zum 4:1 und kurz danach schnürte Martin Lindak seinen Doppelpack und erzielte den letzten Treffer des Tages zum 5:1 für die Gäste.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.