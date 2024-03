Nach Aufreger in der Landesliga West: Deshalb trat Trainer Hutterer in Sattledt zurück!

Details Montag, 18. März 2024 15:08

Diese Meldung sorgte heute Vormittag für viel Aufmerksamkeit: Norbert Hutterer, der erst im Winter vom ATSV Bamminger Sattledt als Chefcoach verpflichtet wurde, ist nach nur zwei gespielten Runden in der Frühjahrssaison völlig überraschend zurückgetreten. Auf der Facebook-Seite von ligaportal OÖ vermutete ein User, dass möglicherweise etwas vorgefallen sei: "Da muss was vorgefallen sein - sonst macht der nicht die ganze Vorbereitung und hört dann auf einmal auf." Im Gespräch mit Ligaportal.at offenbarte der Ex-Coach die Gründe für seinen Rücktritt.

"Als Erstes möchte ich erwähnen – und das ist mir sehr wichtig – dass ich sehr viele nette Menschen in der kurzen Zeit kennenlernen durfte. Um es auf den Punkt zu bringen, die Trennung resultierte aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Ab und an kommt man erst im Laufe der Zusammenarbeit darauf, ob es passt oder nicht. Leider muss man eingestehen, dass dies eben nicht der Fall war. Für mich ist es wichtig, Strukturen zu schaffen, in vielen Bereichen Veränderungen ein- und auch durchzuführen, aber genau daran sind wir am Ende gemeinsam gescheitert. Das ist ja auch nichts Schlimmes; man braucht niemandem den schwarzen Peter zuzuschieben – es hat halt einfach nicht gepasst. Für mich persönlich ist es immer auch wichtig, etwas aufzubauen, längerfristig an einer Geschichte zu arbeiten, Ideen mit dem nötigen Rückhalt umzusetzen, auch wenn dies vielleicht nicht sofort von heute auf morgen funktioniert. Leider ist viel zu viel Energie verloren gegangen für Dinge, die außerhalb des Spielfeldes liegen. Kurz und knapp zusammengefasst: Zu wenig Macht, zu viele Widerstände! Am Ende möchte ich mich bei allen im Verein ganz herzlich bedanken für diese zwar kurze, aber dennoch sehr schöne Zeit. Ich wünsche den Spielern eine verletzungsfreie Frühjahrssaison mit hoffentlich vielen Punkten, um in der Liga zu bleiben", so Norbert Hutterer exklusiv gegenüber Ligaportal.at.

