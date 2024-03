Paukenschlag in der Landesliga: Trainerwechsel nach nur zwei Partien!

Details Montag, 18. März 2024 11:07

Seit dem 1. März läuft die Frühjahrssaison in der Landesliga West wieder auf Hochtouren. Der ATSV Bamminger Sattledt setzte nach einem Trainerwechsel im Winter große Hoffnungen in eine gesteigerte Stabilität und einen positiven Trend. Mit Norbert Hutterer konnte ein erfahrener Trainer gewonnen werden, der in den letzten Jahren beachtliche Erfolge erzielt hatte.

Norbert Hutterer übernahm in der Winterpause die Rolle des Cheftrainers beim ATSV Sattledt und brachte seinen Co-Trainer Wolfgang Wagner mit. „Er hat uns mit seinem Konzept überzeugt und betonte, das Projekt sei für ihn eine reizvolle Herausforderung. In Schwanenstadt haben sie hervorragende Arbeit geleistet, sind mit den Herausforderungen des Abstiegskampfes und der Liga vertraut“, äußerte der sportliche Leiter Johann Henzinger in einem Interview mit dem Ligaportal im Dezember (zum Artikel). Zuvor führte Hutterer Schwanenstadt mit nur einer Niederlage zum Meistertitel in der Bezirksliga Süd, im Sommer kam es dann zur Trennung.

Heute gab der Verein überraschend bekannt, dass Hutterer nach nur zwei Spielen in der Frühjahrssaison sein Amt als Trainer niederlegte. Johann Henzinger erklärt die Situation wie folgt: „Es kam wirklich unerwartet und ging von ihm aus. Bereits nach dem ersten Spiel teilte er uns mit, dass die Situation nicht seinen Vorstellungen entspräche. Das hat uns sehr überrascht, vor allem, weil unser Spiel gegen Peuerbach (1:1) vor allem in der 2. Halbzeit durchaus positiv war und wir einen Punkt ergattern konnten. Wir fühlten uns vor den Kopf gestoßen. Auch Co-Trainer Wolfgang Wagner trat von seinem Posten zurück. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben versucht, ihn umzustimmen, aber ohne Erfolg. Es war eine persönliche Entscheidung von Norbert Hutterer. Daraufhin standen wir unter enormem Druck, schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Glücklicherweise konnten wir letzte Woche am Mittwoch Mario Grillmair (zuletzt bei der Union Ried im Traunkreis) als neuen Trainer gewinnen. Wir haben die Situation gemeistert und am Wochenende einen sensationellen Sieg im Derby gegen Pettenbach errungen. Ein perfekter Start. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.“

Eine Stellungnahme von Norbert Hutterer soll in Kürze folgen.

Foto: Harald Dostal

